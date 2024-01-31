Результаты выборов в США могут сделать мир сложнее, заявил Шольц
Шольц: итоги выборов в США могут сделать мир сложнее, ЕС нужно стать сильнее
© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Мир может стать "сложнее" в результате выборов в США, поэтому Европейскому Союзу необходимо становиться сильнее, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дебатах в бундестаге, посвященных принятию бюджета на 2024 год.
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"Если мир станет еще сложнее, например, в результате возможного исхода выборов в США, то Европейский союз должен стать еще сильнее, а Франция и Германия должны взять на себя эту задачу, чтобы это действительно стало возможным", - заявил он.
По словам Шольца, он находится в постоянном контакте с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обе страны могли отвечать на текущие вызовы.
Речь канцлера транслировалась на сайте бундестаге.
Ранее экс-президента Дональда Трампа не допустили до участия в первичных выборах республиканцев в штатах Колорадо и Мэн. Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" - штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника Трампа, демократа Джо Байдена. Тогда сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После выдворения протестующих из здания конгрессмены утвердили победу Байдена на выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.