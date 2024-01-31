https://ria.ru/20240131/shkolniki-1924672478.html

Белгородские школьники вернутся к очному формату обучения с 19 февраля

Белгородские школьники вернутся к очному формату обучения с 19 февраля - РИА Новости, 31.01.2024

Белгородские школьники вернутся к очному формату обучения с 19 февраля

Учащиеся в школах, колледжах и ВУЗах в девяти муниципалитетах Белгородской области и Белгороде с 19 февраля возвращаются к очному формату обучения с учетом... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:12

2024-01-31T20:12

2024-01-31T20:12

общество

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Учащиеся в школах, колледжах и ВУЗах в девяти муниципалитетах Белгородской области и Белгороде с 19 февраля возвращаются к очному формату обучения с учетом принятых мер безопасности, детям разрешат пользоваться мобильными телефонами на уроках, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее губернатор информировал, что по решению оперштаба школы в девяти районах Белгородской области и Белгороде перейдут на дистанционное обучение до 16 февраля. Замгубернатора Андрей Милехин во время совещания правительства рассказал, что порядка 60% родителей в Белгороде поддержали возврат к очному формату обучения в школах. Большинство опрашиваемых родителей из других районов также были за возврат к очному обучению. Кроме Шебекинского округа, в нем родители (44%) высказались за дистанционный формат. "С 19 февраля возвращаем очное обучение в школах в зоне свыше 20 км от государственной границы с Украиной, при обязательном письменном согласии родителей и работников образовательных учреждений, а также при соблюдении дополнительных мер безопасности. Если родители приняли решение об удалённом обучении, это их право, и значит их дети будут учиться удаленно. Решение об очном формате касается 7 приграничных муниципальных образований, а также города Белгорода, Яковлевского городского округа и одного населенного пункта в Корочанском районе – села Мелихово. Дальняя Игуменка остается на дистанционном обучении", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что аналогичное решение принимают по обучению в колледжах и высших учебных заведениях. В 20-километровой зоне детские сады работают в формате дежурных групп. Для открытия детских садов за пределами этой зоны необходимо получить письменное согласие родителей, учитывая наличие мест в укрытиях, отметил глава области. "Любой родитель может выбрать своему ребенку дистанционное обучение. И школа обязательно пойдет навстречу, даже если это будет один ребенок из всей школы… В 20-километровой зоне от границы проводить обучение в очном формате, к сожалению, мы пока не сможем, исходя из оперативной обстановки", - отметил глава региона. По словам Гладкова, дополнительными мерами по обеспечению безопасности будет организация учебного процесса без использования верхних этажей. Также в школах увеличится количество учебных потоков, и некоторые уроки можно будет проводить онлайн. Кроме того, необходимо регулярно проводить тренировки для учащихся и педагогов по действиям в случае оповещения о ракетной опасности, а также обучать их оказанию первой помощи. Также будет организовано оповещение родителей о входе и выходе их детей из школы. "Разрешить наличие мобильных телефонов для связи с родителями у детей во время учебного процесса. Это не для того, чтобы дети разговаривали по телефону, а для того, чтобы создать еще ситуации, которые позволят немножко поспокойнее относиться к родителям, к тому, что родители могут в любой момент дозвониться до детей", - сказал Гладков в видеосообщении, размещенном в Telegram-канале. По данным минобразования, с 22 января в Белгородской области 232 школы перешли на дистанционное обучение с численностью более 88 тысяч учащихся. На онлайн обучение перешли 15 колледжей и шесть вузов. Порядка 300 детских садов работают в режиме дежурных групп по запросам родителей.

https://ria.ru/20240130/belgorod-1924307975.html

https://ria.ru/20240131/svet-1924588432.html

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общество, белгород, вячеслав гладков, белгородская область, украина