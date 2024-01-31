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Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 31.01.2024
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Шоубиз
 
12:41 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/scherbakov-1924553199.html
Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 миллионов рублей
Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 31.01.2024
Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 миллионов рублей
Зеленоградский суд Москвы отказал в удовлетворении иска руководителя религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к комику Алексею... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:41
2024-01-31T12:41
шоубиз
происшествия
алексей щербаков (комик)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы отказал в удовлетворении иска руководителя религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к комику Алексею Щербакову на 15 миллионов рублей из-за нецензурной лексики в его выступлениях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении искового заявления", - сказала собеседница агентства. Ранее Морозов рассказал РИА Новости, что обратился в суд с иском к Щербакову, ответчиком по которому также являются Google LLC и ООО "ВКонтакте". Как следует из искового заявления, "ответчики совершают правонарушения в целях пропаганды асоциального поведения, извлечения доходов от такого поведения", занимаются информации, "выражающейся в неприличной форме, сопровождающейся нецензурной бранью в общественных местах". Это, по утверждению истца, "оскорбляет человеческое достоинство, деловую репутацию русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, культуры, оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" и общественную нравственность", а также демонстрирует "явное неуважение к обществу, закону Российской Федерации, органам государственной власти". Морозов указал 78 видеороликов на YouTube с участием Щербакова, начиная с 2016 года, уличающих, по мнению истца, комика в правонарушениях. Он просил суд "солидарно взыскать с ответчиков 15 миллионов рублей", заблокировать все эти видеоролики, принести извинения, а также "зачитывать 88 раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, вместо удаленных видео с ненормативной лексикой принятое по делу решение суда".
https://ria.ru/20240130/bi-2-1924388320.html
https://ria.ru/20240131/shtraf-1924530812.html
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происшествия, алексей щербаков (комик)
Шоубиз, Происшествия, Алексей Щербаков (комик)
Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 миллионов рублей

Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 млн рублей из-за мата

CC BY-SA 4.0 / Константин Шатров / Алексей Щербаков
Алексей Щербаков - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Константин Шатров /
Алексей Щербаков . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы отказал в удовлетворении иска руководителя религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к комику Алексею Щербакову на 15 миллионов рублей из-за нецензурной лексики в его выступлениях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении искового заявления", - сказала собеседница агентства.
Ранее Морозов рассказал РИА Новости, что обратился в суд с иском к Щербакову, ответчиком по которому также являются Google LLC и ООО "ВКонтакте".
Как следует из искового заявления, "ответчики совершают правонарушения в целях пропаганды асоциального поведения, извлечения доходов от такого поведения", занимаются информации, "выражающейся в неприличной форме, сопровождающейся нецензурной бранью в общественных местах".
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Это, по утверждению истца, "оскорбляет человеческое достоинство, деловую репутацию русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, культуры, оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" и общественную нравственность", а также демонстрирует "явное неуважение к обществу, закону Российской Федерации, органам государственной власти".
Морозов указал 78 видеороликов на YouTube с участием Щербакова, начиная с 2016 года, уличающих, по мнению истца, комика в правонарушениях. Он просил суд "солидарно взыскать с ответчиков 15 миллионов рублей", заблокировать все эти видеоролики, принести извинения, а также "зачитывать 88 раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, вместо удаленных видео с ненормативной лексикой принятое по делу решение суда".
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