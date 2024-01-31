https://ria.ru/20240131/scherbakov-1924553199.html
Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 миллионов рублей
Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 31.01.2024
Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 миллионов рублей
Зеленоградский суд Москвы отказал в удовлетворении иска руководителя религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к комику Алексею... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:41
2024-01-31T12:41
2024-01-31T12:41
шоубиз
происшествия
алексей щербаков (комик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575406563_0:501:2048:1653_1920x0_80_0_0_14899354b6339a609358e45814bcf52f.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы отказал в удовлетворении иска руководителя религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к комику Алексею Щербакову на 15 миллионов рублей из-за нецензурной лексики в его выступлениях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении искового заявления", - сказала собеседница агентства. Ранее Морозов рассказал РИА Новости, что обратился в суд с иском к Щербакову, ответчиком по которому также являются Google LLC и ООО "ВКонтакте". Как следует из искового заявления, "ответчики совершают правонарушения в целях пропаганды асоциального поведения, извлечения доходов от такого поведения", занимаются информации, "выражающейся в неприличной форме, сопровождающейся нецензурной бранью в общественных местах". Это, по утверждению истца, "оскорбляет человеческое достоинство, деловую репутацию русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, культуры, оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" и общественную нравственность", а также демонстрирует "явное неуважение к обществу, закону Российской Федерации, органам государственной власти". Морозов указал 78 видеороликов на YouTube с участием Щербакова, начиная с 2016 года, уличающих, по мнению истца, комика в правонарушениях. Он просил суд "солидарно взыскать с ответчиков 15 миллионов рублей", заблокировать все эти видеоролики, принести извинения, а также "зачитывать 88 раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, вместо удаленных видео с ненормативной лексикой принятое по делу решение суда".
https://ria.ru/20240130/bi-2-1924388320.html
https://ria.ru/20240131/shtraf-1924530812.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575406563_0:110:2048:1646_1920x0_80_0_0_03ffa3f381070e31a98b778a54e1b584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей щербаков (комик)
Шоубиз, Происшествия, Алексей Щербаков (комик)
Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 миллионов рублей
Суд отказал активисту в иске к комику Щербакову на 15 млн рублей из-за мата
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы отказал в удовлетворении иска руководителя религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" Александра Морозова к комику Алексею Щербакову на 15 миллионов рублей из-за нецензурной лексики в его выступлениях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении искового заявления", - сказала собеседница агентства.
Ранее Морозов рассказал РИА Новости, что обратился в суд с иском к Щербакову, ответчиком по которому также являются Google LLC и ООО "ВКонтакте".
Как следует из искового заявления, "ответчики совершают правонарушения в целях пропаганды асоциального поведения, извлечения доходов от такого поведения", занимаются информации, "выражающейся в неприличной форме, сопровождающейся нецензурной бранью в общественных местах".
Посольство России раскрыло подробности депортации трех участников "Би-2"
Это, по утверждению истца, "оскорбляет человеческое достоинство, деловую репутацию русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, культуры, оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы "Братство Морозов-Златоуст" и общественную нравственность", а также демонстрирует "явное неуважение к обществу, закону Российской Федерации, органам государственной власти".
Морозов указал 78 видеороликов на YouTube с участием Щербакова, начиная с 2016 года, уличающих, по мнению истца, комика в правонарушениях. Он просил суд "солидарно взыскать с ответчиков 15 миллионов рублей", заблокировать все эти видеоролики, принести извинения, а также "зачитывать 88 раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, вместо удаленных видео с ненормативной лексикой принятое по делу решение суда".
Блогер Илья Варламов* обжаловал второй иноагентский штраф