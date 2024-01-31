Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на торговый центр в Донецке - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/sbros-1924647896.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на торговый центр в Донецке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на торговый центр в Донецке - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на торговый центр в Донецке
Очередной сброс взрывоопасного предмета с дрона украинских военных пришелся по торговому центру в Донецке, передает в среду корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:20
2024-01-31T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919316088_17:0:2534:1416_1920x0_80_0_0_014b9c3498df31b301112eb5426b3770.png
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Очередной сброс взрывоопасного предмета с дрона украинских военных пришелся по торговому центру в Донецке, передает в среду корреспондент РИА Новости с места событий. Боеприпас был сброшен на территорию торгового центра "Донецк-сити", разбил парапет и тротуар. По стечению обстоятельств в момент падения ВОП людей не было рядом. На месте падения обнаружены фрагменты применимого оружия - характерные детали с электроникой и обшивкой, на которую нанесена маркировка. Украинские военные в последние дни кратно увеличили применение атак БПЛА по мирному населению. Так, в среду только по Киевскому району города было зафиксировано еще несколько сбросов, которые пришлись в маршрутный автобус и магазин бытовой техники. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 45 раз обстреляли территорию республики, выпустив 160 различных боеприпасов. Повреждения получили 9 жилых домостроений и 4 объекта социальной инфраструктуры. Один мирный житель погиб, еще один ранен.
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924599614.html
https://ria.ru/20240131/gladkov-1924647557.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919316088_331:0:2219:1416_1920x0_80_0_0_1de8f7fd69d35bb6e229cdc3b27ae8bb.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на торговый центр в Донецке

Очередной сброс взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пришелся по ТЦ в Донецке

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Очередной сброс взрывоопасного предмета с дрона украинских военных пришелся по торговому центру в Донецке, передает в среду корреспондент РИА Новости с места событий.
Боеприпас был сброшен на территорию торгового центра "Донецк-сити", разбил парапет и тротуар. По стечению обстоятельств в момент падения ВОП людей не было рядом.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украинского генерала заочно осудили на 29 лет за обстрел Горловки
15:48
На месте падения обнаружены фрагменты применимого оружия - характерные детали с электроникой и обшивкой, на которую нанесена маркировка.
Украинские военные в последние дни кратно увеличили применение атак БПЛА по мирному населению. Так, в среду только по Киевскому району города было зафиксировано еще несколько сбросов, которые пришлись в маршрутный автобус и магазин бытовой техники.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 45 раз обстреляли территорию республики, выпустив 160 различных боеприпасов. Повреждения получили 9 жилых домостроений и 4 объекта социальной инфраструктуры. Один мирный житель погиб, еще один ранен.
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием дронов-камикадзе
18:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала