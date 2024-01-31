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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на торговый центр в Донецке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на торговый центр в Донецке - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на торговый центр в Донецке
Очередной сброс взрывоопасного предмета с дрона украинских военных пришелся по торговому центру в Донецке, передает в среду корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:20
2024-01-31T18:20
2024-01-31T18:20
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Очередной сброс взрывоопасного предмета с дрона украинских военных пришелся по торговому центру в Донецке, передает в среду корреспондент РИА Новости с места событий. Боеприпас был сброшен на территорию торгового центра "Донецк-сити", разбил парапет и тротуар. По стечению обстоятельств в момент падения ВОП людей не было рядом. На месте падения обнаружены фрагменты применимого оружия - характерные детали с электроникой и обшивкой, на которую нанесена маркировка. Украинские военные в последние дни кратно увеличили применение атак БПЛА по мирному населению. Так, в среду только по Киевскому району города было зафиксировано еще несколько сбросов, которые пришлись в маршрутный автобус и магазин бытовой техники. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 45 раз обстреляли территорию республики, выпустив 160 различных боеприпасов. Повреждения получили 9 жилых домостроений и 4 объекта социальной инфраструктуры. Один мирный житель погиб, еще один ранен.
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924599614.html
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в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на торговый центр в Донецке
Очередной сброс взрывоопасного предмета с дрона ВСУ пришелся по ТЦ в Донецке
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Очередной сброс взрывоопасного предмета с дрона украинских военных пришелся по торговому центру в Донецке, передает в среду корреспондент РИА Новости с места событий.
Боеприпас был сброшен на территорию торгового центра "Донецк-сити", разбил парапет и тротуар. По стечению обстоятельств в момент падения ВОП людей не было рядом.
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На месте падения обнаружены фрагменты применимого оружия - характерные детали с электроникой и обшивкой, на которую нанесена маркировка.
Украинские военные в последние дни кратно увеличили применение атак БПЛА по мирному населению. Так, в среду только по Киевскому району города было зафиксировано еще несколько сбросов, которые пришлись в маршрутный автобус и магазин бытовой техники.
По сообщениям представительства ДНР
в СЦКК
, за прошедшие сутки украинские военные 45 раз обстреляли территорию республики, выпустив 160 различных боеприпасов. Повреждения получили 9 жилых домостроений и 4 объекта социальной инфраструктуры. Один мирный житель погиб, еще один ранен.
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