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Названа главная причина сбоя Рунета во вторник - РИА Новости, 31.01.2024
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16:38 31.01.2024 (обновлено: 17:20 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/sboy-1924617143.html
Названа главная причина сбоя Рунета во вторник
Названа главная причина сбоя Рунета во вторник - РИА Новости, 31.01.2024
Названа главная причина сбоя Рунета во вторник
Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало причиной сбоя Рунета во вторник, сообщили в пресс-службе Координационного центра... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:38
2024-01-31T17:20
технологии
россия
интернет
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало причиной сбоя Рунета во вторник, сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ."В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы", — сказано в заявлении.В центре также отметили, что DNSSEC как средство обеспечения безопасности пользователей сработало, как и было задумано. В частности, удалось своевременно заблокировать работу серверов DNS, которые не подтвердили подлинность своего ответа на запросы разрешения доменных имен. После того как сбой обнаружили, обновленные ключи были отозваны, и работоспособность зоны .ru восстановилась в полном объеме. В общей сложности это заняло около двух часов.Вечером во вторник, 30 января, пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным сервиса Downradar, неполадки начались около 19:30 мск. В Минцифры сообщали, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.Позднее Координационный центр доменов .RU/РФ сообщил, что проблему удалось устранить.
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технологии, россия, интернет
Технологии, Россия, Интернет
Названа главная причина сбоя Рунета во вторник

Причиной сбоя Рунета стало несовершенство ПО для создания ключей шифрования

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкIT-системы
IT-системы - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало причиной сбоя Рунета во вторник, сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ.
«
"В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы", — сказано в заявлении.
В центре также отметили, что DNSSEC как средство обеспечения безопасности пользователей сработало, как и было задумано. В частности, удалось своевременно заблокировать работу серверов DNS, которые не подтвердили подлинность своего ответа на запросы разрешения доменных имен. После того как сбой обнаружили, обновленные ключи были отозваны, и работоспособность зоны .ru восстановилась в полном объеме. В общей сложности это заняло около двух часов.

DNSSEC — это расширение DNS, которое проверяет подлинность ответа от DNS-сервера, то есть защищает от подмены IP-адресов. Это позволяет обезопасить сайт пользователя от кибератак.

Вечером во вторник, 30 января, пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным сервиса Downradar, неполадки начались около 19:30 мск. В Минцифры сообщали, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
Позднее Координационный центр доменов .RU/РФ сообщил, что проблему удалось устранить.
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