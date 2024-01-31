https://ria.ru/20240131/sboy-1924617143.html

Названа главная причина сбоя Рунета во вторник

Названа главная причина сбоя Рунета во вторник - РИА Новости, 31.01.2024

Названа главная причина сбоя Рунета во вторник

Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало причиной сбоя Рунета во вторник, сообщили в пресс-службе Координационного центра... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:38

2024-01-31T16:38

2024-01-31T17:20

технологии

россия

интернет

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало причиной сбоя Рунета во вторник, сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ."В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы", — сказано в заявлении.В центре также отметили, что DNSSEC как средство обеспечения безопасности пользователей сработало, как и было задумано. В частности, удалось своевременно заблокировать работу серверов DNS, которые не подтвердили подлинность своего ответа на запросы разрешения доменных имен. После того как сбой обнаружили, обновленные ключи были отозваны, и работоспособность зоны .ru восстановилась в полном объеме. В общей сложности это заняло около двух часов.Вечером во вторник, 30 января, пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным сервиса Downradar, неполадки начались около 19:30 мск. В Минцифры сообщали, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.Позднее Координационный центр доменов .RU/РФ сообщил, что проблему удалось устранить.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия, интернет