https://ria.ru/20240131/sboy-1924617143.html
Названа главная причина сбоя Рунета во вторник
Названа главная причина сбоя Рунета во вторник - РИА Новости, 31.01.2024
Названа главная причина сбоя Рунета во вторник
Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало причиной сбоя Рунета во вторник, сообщили в пресс-службе Координационного центра... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:38
2024-01-31T16:38
2024-01-31T17:20
технологии
россия
интернет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164021_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_561750b1f851bd97998ea5ce3017f33a.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало причиной сбоя Рунета во вторник, сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ."В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы", — сказано в заявлении.В центре также отметили, что DNSSEC как средство обеспечения безопасности пользователей сработало, как и было задумано. В частности, удалось своевременно заблокировать работу серверов DNS, которые не подтвердили подлинность своего ответа на запросы разрешения доменных имен. После того как сбой обнаружили, обновленные ключи были отозваны, и работоспособность зоны .ru восстановилась в полном объеме. В общей сложности это заняло около двух часов.Вечером во вторник, 30 января, пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным сервиса Downradar, неполадки начались около 19:30 мск. В Минцифры сообщали, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.Позднее Координационный центр доменов .RU/РФ сообщил, что проблему удалось устранить.
https://ria.ru/20231212/mizulina-1915327697.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164021_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_e67165d70e508a104747d7070fc56870.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, интернет
Технологии, Россия, Интернет
Названа главная причина сбоя Рунета во вторник
Причиной сбоя Рунета стало несовершенство ПО для создания ключей шифрования
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало причиной сбоя Рунета во вторник, сообщили
в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ.
«
"В настоящее время расследование инцидента продолжается, однако уже сейчас понятно, что главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы", — сказано в заявлении.
В центре также отметили, что DNSSEC как средство обеспечения безопасности пользователей сработало, как и было задумано. В частности, удалось своевременно заблокировать работу серверов DNS, которые не подтвердили подлинность своего ответа на запросы разрешения доменных имен. После того как сбой обнаружили, обновленные ключи были отозваны, и работоспособность зоны .ru восстановилась в полном объеме. В общей сложности это заняло около двух часов.
DNSSEC — это расширение DNS, которое проверяет подлинность ответа от DNS-сервера, то есть защищает от подмены IP-адресов. Это позволяет обезопасить сайт пользователя от кибератак.
Вечером во вторник, 30 января, пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным сервиса Downradar, неполадки начались около 19:30 мск. В Минцифры сообщали, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
Позднее Координационный центр доменов .RU/РФ сообщил, что проблему удалось устранить.
Ограничений на работу YouTube не ожидается, заявила Мизулина
дополняется ...