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Турецкий министр заявил о применении санкций к прибывающим из Крыма судам - РИА Новости, 31.01.2024
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23:42 31.01.2024 (обновлено: 23:49 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/sanktsii-1924692950.html
Турецкий министр заявил о применении санкций к прибывающим из Крыма судам
Турецкий министр заявил о применении санкций к прибывающим из Крыма судам - РИА Новости, 31.01.2024
Турецкий министр заявил о применении санкций к прибывающим из Крыма судам
Анкара применяет различные санкции к прибывающим в Турцию судам с полуострова Крым, когда выясняет их пункт отправления, сообщила в среду газета Sabah со... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T23:42
2024-01-31T23:49
в мире
турция
мевлют чавушоглу
россия
анкара (провинция)
энтони блинкен
ибрагим калын
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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Анкара применяет различные санкции к прибывающим в Турцию судам с полуострова Крым, когда выясняет их пункт отправления, сообщила в среду газета Sabah со ссылкой на министра транспорта Турции Абдулкадира Уралоглу. Уралоглу провел переговоры в Стамбуле с украинской делегацией под руководством министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова перед "Форумом восстановления Украины". Как отмечает газета, Уралоглу напомнил украинскому коллеге о застрявших в украинских портах 12 турецких судах, которые так и не удалось вызволить после начала СВО. Уралоглу также прокомментировал "беспокойство" Украины из-за прибывающих в Турцию судов из Крыма, отметив, что турецкие власти не в курсе, откуда они прибыли, из-за отключенных систем автоматического распознавания. "Хочу, чтобы вы знали: после проводимых нами проверок мы применяем к ним санкции, такие как колоссальные штрафы или отправка обратно", - цитирует заявление министра газета. Кубраков также пригласил Уралоглу с визитом на Украину. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявлял, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240130/perevody-1924268982.html
https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923177490.html
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в мире, турция, мевлют чавушоглу, россия, анкара (провинция), энтони блинкен, ибрагим калын
В мире, Турция, Мевлют Чавушоглу, Россия, Анкара (провинция), Энтони Блинкен, Ибрагим Калын
Турецкий министр заявил о применении санкций к прибывающим из Крыма судам

Sabah: Анкара применяет различные санкции к прибывающим из Крыма судам

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СТАМБУЛ, 31 янв - РИА Новости. Анкара применяет различные санкции к прибывающим в Турцию судам с полуострова Крым, когда выясняет их пункт отправления, сообщила в среду газета Sabah со ссылкой на министра транспорта Турции Абдулкадира Уралоглу.
Уралоглу провел переговоры в Стамбуле с украинской делегацией под руководством министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова перед "Форумом восстановления Украины".
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Как отмечает газета, Уралоглу напомнил украинскому коллеге о застрявших в украинских портах 12 турецких судах, которые так и не удалось вызволить после начала СВО.
Уралоглу также прокомментировал "беспокойство" Украины из-за прибывающих в Турцию судов из Крыма, отметив, что турецкие власти не в курсе, откуда они прибыли, из-за отключенных систем автоматического распознавания.
«
"Хочу, чтобы вы знали: после проводимых нами проверок мы применяем к ним санкции, такие как колоссальные штрафы или отправка обратно", - цитирует заявление министра газета.
Кубраков также пригласил Уралоглу с визитом на Украину.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявлял, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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В миреТурцияМевлют ЧавушоглуРоссияАнкара (провинция)Энтони БлинкенИбрагим Калын
 
 
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