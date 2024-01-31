https://ria.ru/20240131/sanktsii-1924661240.html

Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 31.01.2024

Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России, которые, в частности, запрещают импорт российских алмазов, но не присоединяется к... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:06

2024-01-31T19:06

2024-01-31T19:19

швейцария

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

владимир путин

украина

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ЖЕНЕВА, 31 янв – РИА Новости. Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России, которые, в частности, запрещают импорт российских алмазов, но не присоединяется к обязательству сообщать о денежных переводах компаний в Швейцарии, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный совет 31 января 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России. Таким образом, он реагирует на продолжающуюся российскую военную агрессию на Украине и присоединяется к ЕС, который в декабре прошлого года принял свой 12-й пакет санкций. Новые меры вступают в силу с 1 февраля 2024 года", - сказано в документе.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231222/shveytsariya-1917519823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, владимир путин, украина