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Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 31.01.2024
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19:06 31.01.2024 (обновлено: 19:19 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/sanktsii-1924661240.html
Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 31.01.2024
Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России, которые, в частности, запрещают импорт российских алмазов, но не присоединяется к... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:06
2024-01-31T19:19
швейцария
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
владимир путин
украина
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ЖЕНЕВА, 31 янв – РИА Новости. Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России, которые, в частности, запрещают импорт российских алмазов, но не присоединяется к обязательству сообщать о денежных переводах компаний в Швейцарии, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Федеральный совет 31 января 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России. Таким образом, он реагирует на продолжающуюся российскую военную агрессию на Украине и присоединяется к ЕС, который в декабре прошлого года принял свой 12-й пакет санкций. Новые меры вступают в силу с 1 февраля 2024 года", - сказано в документе.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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швейцария, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, владимир путин, украина
Швейцария, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Владимир Путин, Украина
Швейцария присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 янв – РИА Новости. Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России, которые, в частности, запрещают импорт российских алмазов, но не присоединяется к обязательству сообщать о денежных переводах компаний в Швейцарии, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
«
"Федеральный совет 31 января 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России. Таким образом, он реагирует на продолжающуюся российскую военную агрессию на Украине и присоединяется к ЕС, который в декабре прошлого года принял свой 12-й пакет санкций. Новые меры вступают в силу с 1 февраля 2024 года", - сказано в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Швейцария вслед за Евросоюзом ввела новые санкции против России
22 декабря 2023, 16:15
 
ШвейцарияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииВладимир ПутинУкраина
 
 
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