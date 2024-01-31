https://ria.ru/20240131/sanktsii-1924656483.html
США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна
США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна - РИА Новости, 31.01.2024
США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна
США сняли с российского предпринимателя Алексея Фисуна санкции, введенные за участие в управлении Совкомбанком, следует из публикации американского министерства РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:40
2024-01-31T18:40
2024-01-31T18:40
сша
россия
владимир путин
совкомбанк
санкции в отношении россии
санкции
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США сняли с российского предпринимателя Алексея Фисуна санкции, введенные за участие в управлении Совкомбанком, следует из публикации американского министерства финансов. Оно оповестило об исключении двух упоминаний Фисуна Алексея Леонидовича 1965 года рождения из санкционного списка Управления контроля за иностранными активами (OFAC). Санкции против него были введены 24 марта 2022 года, он оказался в списке прочих руководителей Совкомбанка, которых американские власти сочли "элитами, близкими к президенту РФ Владимиру Путину".
https://ria.ru/20240122/schet-1922842997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, совкомбанк, санкции в отношении россии, санкции
США, Россия, Владимир Путин, Совкомбанк, Санкции в отношении России, Санкции
США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна
США сняли с Фисуна санкции, введенные за участие в управлении Совкомбанком