https://ria.ru/20240131/sanktsii-1924656483.html

США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна

США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна - РИА Новости, 31.01.2024

США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна

США сняли с российского предпринимателя Алексея Фисуна санкции, введенные за участие в управлении Совкомбанком, следует из публикации американского министерства РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:40

2024-01-31T18:40

2024-01-31T18:40

сша

россия

владимир путин

совкомбанк

санкции в отношении россии

санкции

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США сняли с российского предпринимателя Алексея Фисуна санкции, введенные за участие в управлении Совкомбанком, следует из публикации американского министерства финансов. Оно оповестило об исключении двух упоминаний Фисуна Алексея Леонидовича 1965 года рождения из санкционного списка Управления контроля за иностранными активами (OFAC). Санкции против него были введены 24 марта 2022 года, он оказался в списке прочих руководителей Совкомбанка, которых американские власти сочли "элитами, близкими к президенту РФ Владимиру Путину".

https://ria.ru/20240122/schet-1922842997.html

сша

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, владимир путин, совкомбанк, санкции в отношении россии, санкции