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США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна - РИА Новости, 31.01.2024
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18:40 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/sanktsii-1924656483.html
США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна
США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна - РИА Новости, 31.01.2024
США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна
США сняли с российского предпринимателя Алексея Фисуна санкции, введенные за участие в управлении Совкомбанком, следует из публикации американского министерства РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:40
2024-01-31T18:40
сша
россия
владимир путин
совкомбанк
санкции в отношении россии
санкции
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США сняли с российского предпринимателя Алексея Фисуна санкции, введенные за участие в управлении Совкомбанком, следует из публикации американского министерства финансов. Оно оповестило об исключении двух упоминаний Фисуна Алексея Леонидовича 1965 года рождения из санкционного списка Управления контроля за иностранными активами (OFAC). Санкции против него были введены 24 марта 2022 года, он оказался в списке прочих руководителей Совкомбанка, которых американские власти сочли "элитами, близкими к президенту РФ Владимиру Путину".
https://ria.ru/20240122/schet-1922842997.html
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сша, россия, владимир путин, совкомбанк, санкции в отношении россии, санкции
США, Россия, Владимир Путин, Совкомбанк, Санкции в отношении России, Санкции
США сняли санкции с российского предпринимателя Фисуна

США сняли с Фисуна санкции, введенные за участие в управлении Совкомбанком

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСовкомбанк
Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Совкомбанк. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США сняли с российского предпринимателя Алексея Фисуна санкции, введенные за участие в управлении Совкомбанком, следует из публикации американского министерства финансов.
Оно оповестило об исключении двух упоминаний Фисуна Алексея Леонидовича 1965 года рождения из санкционного списка Управления контроля за иностранными активами (OFAC).
Санкции против него были введены 24 марта 2022 года, он оказался в списке прочих руководителей Совкомбанка, которых американские власти сочли "элитами, близкими к президенту РФ Владимиру Путину".
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Совкомбанк: ООН открыла счет в российском банке для расчетов в рублях
22 января, 20:27
 
СШАРоссияВладимир ПутинСовкомбанкСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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