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В ЕС обсудят корректировку механизмов оказания военной помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2024
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13:50 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/sammit-1924571191.html
В ЕС обсудят корректировку механизмов оказания военной помощи Украине
В ЕС обсудят корректировку механизмов оказания военной помощи Украине - РИА Новости, 31.01.2024
В ЕС обсудят корректировку механизмов оказания военной помощи Украине
Лидеры ЕС на саммите 1 февраля обсудят корректировку инструментов оказания военной помощи Украине для ускорения процесса, говорится в пригласительном письме... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:50
2024-01-31T13:50
евросоюз
шарль мишель
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите 1 февраля обсудят корректировку инструментов оказания военной помощи Украине для ускорения процесса, говорится в пригласительном письме главы Евросовета Шарля Мишеля главам государств и правительств стран сообщества. "Учитывая все обстоятельства, мы воспользуемся возможностью обсудить все аспекты нашей военной поддержки Украины, включая поставку боеприпасов и корректировку соответствующих инструментов ЕС для более быстрой доставки помощи в дополнение к двусторонним усилиям", - указывается в документе. Мишель добавил, что нацелен на достижение договоренности всех 27 стран по корректировке многолетнего бюджета Евросоюза, включая финансирование для Украины. "Достижение этого соглашения жизненно важно для нашего авторитета", - указал глава Евросовета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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евросоюз, шарль мишель, украина, в мире
Евросоюз, Шарль Мишель, Украина, В мире
В ЕС обсудят корректировку механизмов оказания военной помощи Украине

На саммите ЕС обсудят корректировку механизмов оказания военной помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите 1 февраля обсудят корректировку инструментов оказания военной помощи Украине для ускорения процесса, говорится в пригласительном письме главы Евросовета Шарля Мишеля главам государств и правительств стран сообщества.
"Учитывая все обстоятельства, мы воспользуемся возможностью обсудить все аспекты нашей военной поддержки Украины, включая поставку боеприпасов и корректировку соответствующих инструментов ЕС для более быстрой доставки помощи в дополнение к двусторонним усилиям", - указывается в документе.
Мишель добавил, что нацелен на достижение договоренности всех 27 стран по корректировке многолетнего бюджета Евросоюза, включая финансирование для Украины. "Достижение этого соглашения жизненно важно для нашего авторитета", - указал глава Евросовета.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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