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Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по гражданским в Херсонской области

Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по гражданским в Херсонской области - РИА Новости, 31.01.2024

Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по гражданским в Херсонской области

Украинская армия намеренно обстреливает территорию левобережья Херсонской области, целясь по гражданским, для этого используются FPV-дроны, рассказал в интервью РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T04:07

2024-01-31T04:07

2024-01-31T04:07

херсонская область

новая каховка

каховка

владимир сальдо

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинская армия намеренно обстреливает территорию левобережья Херсонской области, целясь по гражданским, для этого используются FPV-дроны, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Такие подлые удары по мирному населению, по объектам гражданской инфраструктуры, просто-напросто по машинам, которые ездят в Новой Каховке, в Каховке, в Алешках, в Голой Пристани - во всех населенных пунктах, которые расположены вдоль Днепра. То есть бьют FPV-дронами… На самом деле все это такое бесчеловечное отношение и воспитание у тех, кто управляет этими FPV-дронами, такое циническое отношение к человеческой жизни", - рассказал глава региона. По словам собеседника агентства, такие действия связаны с "агонией", в которой сейчас пребывает Киев. "Управляет им, понятно, англосаксонская клика, которой все равно, сколько погибнет, ведь мы же не враги друг другу, это же наши братья славяне, но их просто-напросто бросают на смерть ради защиты интересов Запада, который геополитически пытается таким образом навредить России. Но они не заставят нас свернуть с пути справедливости, и свою землю мы освободим", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240131/saldo-1924483738.html

херсонская область

новая каховка

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