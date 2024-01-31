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Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по гражданским в Херсонской области - РИА Новости, 31.01.2024
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04:07 31.01.2024
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Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по гражданским в Херсонской области
Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по гражданским в Херсонской области - РИА Новости, 31.01.2024
Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по гражданским в Херсонской области
Украинская армия намеренно обстреливает территорию левобережья Херсонской области, целясь по гражданским, для этого используются FPV-дроны, рассказал в интервью РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T04:07
2024-01-31T04:07
херсонская область
новая каховка
каховка
владимир сальдо
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинская армия намеренно обстреливает территорию левобережья Херсонской области, целясь по гражданским, для этого используются FPV-дроны, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Такие подлые удары по мирному населению, по объектам гражданской инфраструктуры, просто-напросто по машинам, которые ездят в Новой Каховке, в Каховке, в Алешках, в Голой Пристани - во всех населенных пунктах, которые расположены вдоль Днепра. То есть бьют FPV-дронами… На самом деле все это такое бесчеловечное отношение и воспитание у тех, кто управляет этими FPV-дронами, такое циническое отношение к человеческой жизни", - рассказал глава региона. По словам собеседника агентства, такие действия связаны с "агонией", в которой сейчас пребывает Киев. "Управляет им, понятно, англосаксонская клика, которой все равно, сколько погибнет, ведь мы же не враги друг другу, это же наши братья славяне, но их просто-напросто бросают на смерть ради защиты интересов Запада, который геополитически пытается таким образом навредить России. Но они не заставят нас свернуть с пути справедливости, и свою землю мы освободим", - подчеркнул губернатор.
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, каховка, владимир сальдо, в мире
Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Владимир Сальдо, В мире
Сальдо обвинил ВСУ в намеренных ударах по гражданским в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреливают левобережье Херсонской области, целясь по гражданским

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинская армия намеренно обстреливает территорию левобережья Херсонской области, целясь по гражданским, для этого используются FPV-дроны, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Такие подлые удары по мирному населению, по объектам гражданской инфраструктуры, просто-напросто по машинам, которые ездят в Новой Каховке, в Каховке, в Алешках, в Голой Пристани - во всех населенных пунктах, которые расположены вдоль Днепра. То есть бьют FPV-дронами… На самом деле все это такое бесчеловечное отношение и воспитание у тех, кто управляет этими FPV-дронами, такое циническое отношение к человеческой жизни", - рассказал глава региона.
По словам собеседника агентства, такие действия связаны с "агонией", в которой сейчас пребывает Киев.
"Управляет им, понятно, англосаксонская клика, которой все равно, сколько погибнет, ведь мы же не враги друг другу, это же наши братья славяне, но их просто-напросто бросают на смерть ради защиты интересов Запада, который геополитически пытается таким образом навредить России. Но они не заставят нас свернуть с пути справедливости, и свою землю мы освободим", - подчеркнул губернатор.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Действия ВСУ вдоль Днепра нацелены лишь на "картинку", сообщил Сальдо
03:36
 
Херсонская областьНовая КаховкаКаховкаВладимир СальдоВ мире
 
 
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