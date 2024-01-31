https://ria.ru/20240131/saldo-1924483738.html

Действия ВСУ вдоль Днепра нацелены лишь на "картинку", сообщил Сальдо

Действия ВСУ вдоль Днепра нацелены лишь на "картинку", сообщил Сальдо - РИА Новости, 31.01.2024

Действия ВСУ вдоль Днепра нацелены лишь на "картинку", сообщил Сальдо

Действия украинских войск на херсонском фронте даже не предполагают стратегического успеха, попытки высадки десанта на левобережье осуществляются лишь для... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T03:36

2024-01-31T03:36

2024-01-31T04:11

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Действия украинских войск на херсонском фронте даже не предполагают стратегического успеха, попытки высадки десанта на левобережье осуществляются лишь для картинки и отчета перед Западом, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Вся линия фронта, которая проходит по территории Херсонской области, она проходит по Днепру. Протяженность ее - более 300 километров, то есть достаточно большая линия фронта. Сейчас все усилия, которые там противник предпринимает, они стратегического успеха как бы даже не предполагают. Постоянные попытки высадки дополнительных вооруженных людей на территорию левого берега, то есть для того, чтобы создать просто картинку и отчитываться перед своими работодателями, у которых противник выпрашивает дополнительные оружие и деньги, он бросает на смерть просто солдат, им деваться некуда", - подчеркнул собеседник агентства.Вместе с тем Сальдо констатировал, что у украинских солдат даже нет возможности отступить или не пойти на выполнение "преступных приказов" командования. "Они могут не выполнять, но все равно для них получается смерть: назад они уйти не могут, потому что лодки, в которых они переправляются на левый берег, назад сразу же уходят или топят их, большая часть не успевает высадиться, они тонут прямо в лодках. Представляете, до какой степени бесчеловечное использование вооруженных сил для того, чтобы достичь только медийного эффекта и все", - рассказал губернатор. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924481427.html

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херсонская область , владимир сальдо, днепр (город), россия, в мире