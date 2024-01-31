https://ria.ru/20240131/rys-1924585798.html
Рысь, бегавшую по городу в Новгородской области, пристроили в зоопарк
Рысь, бегавшую по городу в Новгородской области, пристроили в зоопарк - РИА Новости, 31.01.2024
Рысь, бегавшую по городу в Новгородской области, пристроили в зоопарк
Рысь, бегавшую по городу Боровичи Новгородской области, отловил и забрал к себе частный зоопарк "Аленушка" из соседнего Окуловского района, сообщается в группе... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:46
2024-01-31T14:46
2024-01-31T14:46
боровичи
новгородская область
окуловский район
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Рысь, бегавшую по городу Боровичи Новгородской области, отловил и забрал к себе частный зоопарк "Аленушка" из соседнего Окуловского района, сообщается в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте". Как сообщали жители в соцсетях, несколько дней рысь бродила по Боровичам, прячась в подвале одного из многоквартирных домов. 28 января охотоведы ее отловили и отвезли в лес. "Рысь, которая бегала по городу Боровичи, вернулась в город после того, как её вывезли в лес. Мы приняли решение отловить и забрать ее к нам в зоопарк. Сейчас малышка в очень плохом состоянии, скорее всего, она была когда-то домашним питомцем", - говорится в сообщении. Владельцы зоопарка надеются, что смогут выходить животное.
https://ria.ru/20240131/kot-1924563162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боровичи, новгородская область, окуловский район, происшествия
Боровичи, Новгородская область, Окуловский район, Происшествия
Рысь, бегавшую по городу в Новгородской области, пристроили в зоопарк
Рысь, бегавшую по Боровичам в Новгородской области, приютил частный зоопарк