https://ria.ru/20240131/rys-1924585798.html

Рысь, бегавшую по городу в Новгородской области, пристроили в зоопарк

Рысь, бегавшую по городу в Новгородской области, пристроили в зоопарк - РИА Новости, 31.01.2024

Рысь, бегавшую по городу в Новгородской области, пристроили в зоопарк

Рысь, бегавшую по городу Боровичи Новгородской области, отловил и забрал к себе частный зоопарк "Аленушка" из соседнего Окуловского района, сообщается в группе... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:46

2024-01-31T14:46

2024-01-31T14:46

боровичи

новгородская область

окуловский район

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Рысь, бегавшую по городу Боровичи Новгородской области, отловил и забрал к себе частный зоопарк "Аленушка" из соседнего Окуловского района, сообщается в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте". Как сообщали жители в соцсетях, несколько дней рысь бродила по Боровичам, прячась в подвале одного из многоквартирных домов. 28 января охотоведы ее отловили и отвезли в лес. "Рысь, которая бегала по городу Боровичи, вернулась в город после того, как её вывезли в лес. Мы приняли решение отловить и забрать ее к нам в зоопарк. Сейчас малышка в очень плохом состоянии, скорее всего, она была когда-то домашним питомцем", - говорится в сообщении. Владельцы зоопарка надеются, что смогут выходить животное.

https://ria.ru/20240131/kot-1924563162.html

боровичи

новгородская область

окуловский район

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Варвара Скокшина

боровичи, новгородская область, окуловский район, происшествия