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Еще 17 российских банков подключатся к пилоту по цифровому рублю - РИА Новости, 31.01.2024
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10:21 31.01.2024 (обновлено: 14:08 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/rubl-1924513439.html
Еще 17 российских банков подключатся к пилоту по цифровому рублю
Еще 17 российских банков подключатся к пилоту по цифровому рублю - РИА Новости, 31.01.2024
Еще 17 российских банков подключатся к пилоту по цифровому рублю
Еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, сообщил ЦБ на своем сайте. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:21
2024-01-31T14:08
экономика
россельхозбанк
тинькофф. кредитные системы
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, сообщил ЦБ на своем сайте."Еще 17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю. Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы", — говорится в пресс-релизе.Банки войдут в пилот, когда его расширят. Список кредитных организаций будет обновляться, добавили в ЦБ.Среди новых банков-участников:Как рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов, из списка новых участников самый большой интерес представляют банки с большим количеством клиентов, такие как "Сбер" или "Тинькофф"."Выбор банков тоже понятен — внедрение цифрового рубля для них неизбежно, и раннее начало эксплуатации может дать им некоторые конкурентные преимущества", — считает собеседник агентства.Эксперт ожидает, что в ближайшее время в цифровом рубле должен появиться полный список операций и процедур большой платежной системы, в том числе платежи физических лиц бизнесу за товары или услуги, переводы с карты на карту, выплаты из бюджета и операции граждан в пользу государства, а также возвраты, программы поощрения.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 15 августа 2023-го начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.Первыми в пилотный проект вошли 13 банков, в том числе Альфа-банк, Дом.рф, ВТБ, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг.
https://ria.ru/20231220/rubl-1916862500.html
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экономика, россельхозбанк, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россельхозбанк, Тинькофф. Кредитные Системы, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Еще 17 российских банков подключатся к пилоту по цифровому рублю

ЦБ: еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, сообщил ЦБ на своем сайте.
«
"Еще 17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю. Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы", — говорится в пресс-релизе.
Банки войдут в пилот, когда его расширят. Список кредитных организаций будет обновляться, добавили в ЦБ.
Среди новых банков-участников:
  1. 1.
    Банк Россия;
  2. 2.
    Банк Оренбург;
  3. 3.
    "Русский Стандарт",
  4. 4.
    МСП Банк;
  5. 5.
    Россельхозбанк;
  6. 6.
    Тинькофф Банк;
  7. 7.
    Экспобанк;
  8. 8.
    Новикомбанк;
  9. 9.
    ВБРР;
  10. 10.
    "Кубань Кредит";
  11. 11.
    Банк Точка;
  12. 12.
    Примтеркомбанк;
  13. 13.
    РосДорБанк
  14. 14.
    Сбербанк;
  15. 15.
    "Центр-инвест";
  16. 16.
    РНКБ;
  17. 17.
    "Деньги.Мэйл.Ру".
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Цифровой рубль вышел в реальность
20 декабря 2023, 08:12
Как рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов, из списка новых участников самый большой интерес представляют банки с большим количеством клиентов, такие как "Сбер" или "Тинькофф".
"Выбор банков тоже понятен — внедрение цифрового рубля для них неизбежно, и раннее начало эксплуатации может дать им некоторые конкурентные преимущества", — считает собеседник агентства.
Эксперт ожидает, что в ближайшее время в цифровом рубле должен появиться полный список операций и процедур большой платежной системы, в том числе платежи физических лиц бизнесу за товары или услуги, переводы с карты на карту, выплаты из бюджета и операции граждан в пользу государства, а также возвраты, программы поощрения.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 15 августа 2023-го начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.
Первыми в пилотный проект вошли 13 банков, в том числе Альфа-банк, Дом.рф, ВТБ, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот
8 декабря 2023, 16:48
 
ЭкономикаРоссельхозбанкТинькофф. Кредитные СистемыЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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