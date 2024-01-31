https://ria.ru/20240131/rubl-1924513439.html
Еще 17 российских банков подключатся к пилоту по цифровому рублю
Еще 17 российских банков подключатся к пилоту по цифровому рублю - РИА Новости, 31.01.2024
Еще 17 российских банков подключатся к пилоту по цифровому рублю
Еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, сообщил ЦБ на своем сайте. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:21
2024-01-31T10:21
2024-01-31T14:08
экономика
россельхозбанк
тинькофф. кредитные системы
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, сообщил ЦБ на своем сайте."Еще 17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю. Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы", — говорится в пресс-релизе.Банки войдут в пилот, когда его расширят. Список кредитных организаций будет обновляться, добавили в ЦБ.Среди новых банков-участников:Как рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов, из списка новых участников самый большой интерес представляют банки с большим количеством клиентов, такие как "Сбер" или "Тинькофф"."Выбор банков тоже понятен — внедрение цифрового рубля для них неизбежно, и раннее начало эксплуатации может дать им некоторые конкурентные преимущества", — считает собеседник агентства.Эксперт ожидает, что в ближайшее время в цифровом рубле должен появиться полный список операций и процедур большой платежной системы, в том числе платежи физических лиц бизнесу за товары или услуги, переводы с карты на карту, выплаты из бюджета и операции граждан в пользу государства, а также возвраты, программы поощрения.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 15 августа 2023-го начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.Первыми в пилотный проект вошли 13 банков, в том числе Альфа-банк, Дом.рф, ВТБ, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг.
https://ria.ru/20231220/rubl-1916862500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россельхозбанк, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россельхозбанк, Тинькофф. Кредитные Системы, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Еще 17 российских банков подключатся к пилоту по цифровому рублю
ЦБ: еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости.
Еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, сообщил ЦБ на своем сайте
.
«
"Еще 17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю. Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы", — говорится в пресс-релизе.
Банки войдут в пилот, когда его расширят. Список
кредитных организаций будет обновляться, добавили в ЦБ.
Среди новых банков-участников:
1.Банк Россия;
2.Банк Оренбург;
3."Русский Стандарт",
4.МСП Банк;
5.Россельхозбанк;
6.Тинькофф Банк;
7.Экспобанк;
8.Новикомбанк;
9.ВБРР;
10."Кубань Кредит";
11.Банк Точка;
12.Примтеркомбанк;
13.РосДорБанк
14.Сбербанк;
15."Центр-инвест";
16.РНКБ;
17."Деньги.Мэйл.Ру".
Цифровой рубль вышел в реальность
Как рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов, из списка новых участников самый большой интерес представляют банки с большим количеством клиентов, такие как "Сбер" или "Тинькофф".
"Выбор банков тоже понятен — внедрение цифрового рубля для них неизбежно, и раннее начало эксплуатации может дать им некоторые конкурентные преимущества", — считает собеседник агентства.
Эксперт ожидает, что в ближайшее время в цифровом рубле должен появиться полный список операций и процедур большой платежной системы, в том числе платежи физических лиц бизнесу за товары или услуги, переводы с карты на карту, выплаты из бюджета и операции граждан в пользу государства, а также возвраты, программы поощрения.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 15 августа 2023-го начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.
Первыми в пилотный проект вошли 13 банков, в том числе Альфа-банк
, Дом.рф
, ВТБ
, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг.
ЦБ России сообщил подробности о запуске цифрового рубля в массовый оборот