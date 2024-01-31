https://ria.ru/20240131/rets-1924530380.html
Исследовательский студпроект запускают Школа экспорта РЭЦ, РСПП и ВШЭ
Исследовательский студпроект запускают Школа экспорта РЭЦ, РСПП и ВШЭ - РИА Новости, 31.01.2024
Исследовательский студпроект запускают Школа экспорта РЭЦ, РСПП и ВШЭ
Школа экспорта РЭЦ, Российский союз промышленников и предпринимателей и Высшая школа экономики запускают совместный исследовательский студенческий проект,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:40
2024-01-31T11:40
2024-01-31T11:40
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
высшая школа экономики (вшэ)
евразийский экономический союз
российский экспортный центр (рэц)
сергей красильников
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ, Российский союз промышленников и предпринимателей и Высшая школа экономики запускают совместный исследовательский студенческий проект, который позволит студентам развить востребованные работодателями навыки и глубже разобраться в специфике внешнеэкономической деятельности, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Основная цель проекта - исследование рынков, поиск свободных ниш и проработка возможностей для наращивания торговых связей и объемов международной торговли как внутри ЕАЭС, так и с партнерами на внешнем периметре ЕАЭС посредством создания и развития Евразийского торгового дома", - говорится в сообщении.РСПП выступает ключевым идеологом и "заказчиком" проекта, НИУ ВШЭ отвечает за организацию исследовательской части, а Школа экспорта РЭЦ оказывает информационную поддержку и выступает в качестве координатора проекта.В рамках проекта в течение двух месяцев студенты Высшей школы бизнеса и факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики будут изучать лучшие зарубежные практики, прорабатывать различные гипотезы расширения торгового сотрудничества, приоритеты стран и отраслей для расширения экспорта и импорта."Все студенты, которые вошли в проектную группу, прошли предварительный серьезный отбор, имеют существенный опыт успешного выполнения различных бизнес-проектов как индивидуально, так и в составе проектных команд, что, безусловно, является отличным фундаментом для работы над новым амбициозным проектом", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина."Для нас это новый опыт, с нетерпением ждем итоговый результат. Студенты очень сильные, с высокой мотивацией. Со своей стороны готовы оказать поддержку на всех стадиях реализации проекта", - поделился вице-президент, управляющий директор управления международного двустороннего сотрудничества РСПП Сергей Красильников.Результаты проекта планируется представить в конце марта 2024 года перед руководством РСПП.
https://ria.ru/20240131/uslugi-1924513705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, высшая школа экономики (вшэ), евразийский экономический союз, российский экспортный центр (рэц), сергей красильников
Экономика, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей, Высшая школа экономики (ВШЭ), Евразийский экономический союз, Российский экспортный центр (РЭЦ), Сергей Красильников
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ, Российский союз промышленников и предпринимателей и Высшая школа экономики запускают совместный исследовательский студенческий проект, который позволит студентам развить востребованные работодателями навыки и глубже разобраться в специфике внешнеэкономической деятельности, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Основная цель проекта - исследование рынков, поиск свободных ниш и проработка возможностей для наращивания торговых связей и объемов международной торговли как внутри ЕАЭС
, так и с партнерами на внешнем периметре ЕАЭС посредством создания и развития Евразийского торгового дома", - говорится в сообщении.
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РСПП выступает ключевым идеологом и "заказчиком" проекта, НИУ ВШЭ
отвечает за организацию исследовательской части, а Школа экспорта РЭЦ оказывает информационную поддержку и выступает в качестве координатора проекта.
В рамках проекта в течение двух месяцев студенты Высшей школы бизнеса и факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики будут изучать лучшие зарубежные практики, прорабатывать различные гипотезы расширения торгового сотрудничества, приоритеты стран и отраслей для расширения экспорта и импорта.
"Все студенты, которые вошли в проектную группу, прошли предварительный серьезный отбор, имеют существенный опыт успешного выполнения различных бизнес-проектов как индивидуально, так и в составе проектных команд, что, безусловно, является отличным фундаментом для работы над новым амбициозным проектом", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.
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"Для нас это новый опыт, с нетерпением ждем итоговый результат. Студенты очень сильные, с высокой мотивацией. Со своей стороны готовы оказать поддержку на всех стадиях реализации проекта", - поделился вице-президент, управляющий директор управления международного двустороннего сотрудничества РСПП Сергей Красильников
.
Результаты проекта планируется представить в конце марта 2024 года перед руководством РСПП.