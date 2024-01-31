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В СФ прокомментировали решение Эквадора передать США российскую технику - РИА Новости, 31.01.2024
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17:48 31.01.2024 (обновлено: 17:51 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/reshenie-1924640761.html
В СФ прокомментировали решение Эквадора передать США российскую технику
В СФ прокомментировали решение Эквадора передать США российскую технику - РИА Новости, 31.01.2024
В СФ прокомментировали решение Эквадора передать США российскую технику
Решение Эквадора о передаче США российской техники следует считать недружественным, страна нарушает свой статус "нейтрального государства в украинском... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:48
2024-01-31T17:51
эквадор
сша
украина
виктор бондарев
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Решение Эквадора о передаче США российской техники следует считать недружественным, страна нарушает свой статус "нейтрального государства в украинском конфликте", заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале. &quot;Действия Эквадора по передаче (в том числе старой) российской и украинской техники США необходимо считать недружественными. Очевидно, что данная техника, которую президент Эквадора Даниэль Нобоа считает неисправной (как он выразился &quot;металлолом&quot; и &quot;хлам&quot;), в конечном счёте (и демонстративно) попадёт на Украину, пусть даже в виде деталей&quot;, - написал сенатор.По его словам, подобные действия нарушают статус Эквадора как "нейтрального государства в украинском конфликте": данная латиноамериканская страна после передачи техники уже не сможет выступать независимой площадкой в переговорном процессе. Политик напомнил, что ранее власти Эквадора высказывали пожелание выступить в качестве посредника в деле достижения мира на Украине. "При этом упорство Нобоа поражает: передача техники состоится, несмотря на то, что российский МИД уже выразил свой протест на данные действия. Я считаю, что лазейка с использованием термина "металлолом" вместо "военная техника" не уместна: она не отражает корень проблемы", - отметил законодатель. По мнению Бондарева, Эквадор выступит в данном случае союзником США, "ведь он собирается вместе с тем получить от них и новую военную технику на 200 миллионов долларов". Понятно, что в Эквадоре кризис: власти борются с волной бандитизма, которая захлестнула страну, находящуюся на военном положении. Но идти на сделку с "дьяволом", то есть США, в этих условиях – это верх непредусмотрительности, считает законодатель. "Штаты никогда и ничего не делают безвозмездно. В данном случае они хотят поставить Эквадор в зависимость от себя и сделать его своим союзником в борьбе с Россией. Не понимать этого – верх недальновидности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240131/ekvador-1924524177.html
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эквадор, сша, украина, виктор бондарев, совет федерации рф
Эквадор, США, Украина, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ
В СФ прокомментировали решение Эквадора передать США российскую технику

Бондарев назвал решение Эквадора передать США российскую технику недружественным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Решение Эквадора о передаче США российской техники следует считать недружественным, страна нарушает свой статус "нейтрального государства в украинском конфликте", заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.
«

"Действия Эквадора по передаче (в том числе старой) российской и украинской техники США необходимо считать недружественными. Очевидно, что данная техника, которую президент Эквадора Даниэль Нобоа считает неисправной (как он выразился "металлолом" и "хлам"), в конечном счёте (и демонстративно) попадёт на Украину, пусть даже в виде деталей", - написал сенатор.

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По его словам, подобные действия нарушают статус Эквадора как "нейтрального государства в украинском конфликте": данная латиноамериканская страна после передачи техники уже не сможет выступать независимой площадкой в переговорном процессе. Политик напомнил, что ранее власти Эквадора высказывали пожелание выступить в качестве посредника в деле достижения мира на Украине.
«
"При этом упорство Нобоа поражает: передача техники состоится, несмотря на то, что российский МИД уже выразил свой протест на данные действия. Я считаю, что лазейка с использованием термина "металлолом" вместо "военная техника" не уместна: она не отражает корень проблемы", - отметил законодатель. По мнению Бондарева, Эквадор выступит в данном случае союзником США, "ведь он собирается вместе с тем получить от них и новую военную технику на 200 миллионов долларов".
Понятно, что в Эквадоре кризис: власти борются с волной бандитизма, которая захлестнула страну, находящуюся на военном положении. Но идти на сделку с "дьяволом", то есть США, в этих условиях – это верх непредусмотрительности, считает законодатель. "Штаты никогда и ничего не делают безвозмездно. В данном случае они хотят поставить Эквадор в зависимость от себя и сделать его своим союзником в борьбе с Россией. Не понимать этого – верх недальновидности", - подчеркнул он.
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