https://ria.ru/20240131/reshenie-1924640761.html

В СФ прокомментировали решение Эквадора передать США российскую технику

В СФ прокомментировали решение Эквадора передать США российскую технику - РИА Новости, 31.01.2024

В СФ прокомментировали решение Эквадора передать США российскую технику

Решение Эквадора о передаче США российской техники следует считать недружественным, страна нарушает свой статус "нейтрального государства в украинском... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:48

2024-01-31T17:48

2024-01-31T17:51

эквадор

сша

украина

виктор бондарев

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Решение Эквадора о передаче США российской техники следует считать недружественным, страна нарушает свой статус "нейтрального государства в украинском конфликте", заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в своем Telegram-канале. "Действия Эквадора по передаче (в том числе старой) российской и украинской техники США необходимо считать недружественными. Очевидно, что данная техника, которую президент Эквадора Даниэль Нобоа считает неисправной (как он выразился "металлолом" и "хлам"), в конечном счёте (и демонстративно) попадёт на Украину, пусть даже в виде деталей", - написал сенатор.По его словам, подобные действия нарушают статус Эквадора как "нейтрального государства в украинском конфликте": данная латиноамериканская страна после передачи техники уже не сможет выступать независимой площадкой в переговорном процессе. Политик напомнил, что ранее власти Эквадора высказывали пожелание выступить в качестве посредника в деле достижения мира на Украине. "При этом упорство Нобоа поражает: передача техники состоится, несмотря на то, что российский МИД уже выразил свой протест на данные действия. Я считаю, что лазейка с использованием термина "металлолом" вместо "военная техника" не уместна: она не отражает корень проблемы", - отметил законодатель. По мнению Бондарева, Эквадор выступит в данном случае союзником США, "ведь он собирается вместе с тем получить от них и новую военную технику на 200 миллионов долларов". Понятно, что в Эквадоре кризис: власти борются с волной бандитизма, которая захлестнула страну, находящуюся на военном положении. Но идти на сделку с "дьяволом", то есть США, в этих условиях – это верх непредусмотрительности, считает законодатель. "Штаты никогда и ничего не делают безвозмездно. В данном случае они хотят поставить Эквадор в зависимость от себя и сделать его своим союзником в борьбе с Россией. Не понимать этого – верх недальновидности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240131/ekvador-1924524177.html

https://ria.ru/20240117/ekvador-1921779519.html

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эквадор, сша, украина, виктор бондарев, совет федерации рф