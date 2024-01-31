https://ria.ru/20240131/reaktor-1924484165.html

"Росатом" прошел новый этап в проекте реактора-"выжигателя"

"Росатом" прошел новый этап в проекте реактора-"выжигателя" - РИА Новости, 31.01.2024

"Росатом" прошел новый этап в проекте реактора-"выжигателя"

Предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, ЗАТО Железногорск, Красноярский край) в 2023 году полностью выполнило... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T03:44

2024-01-31T03:44

2024-01-31T14:05

москва

железногорск

красноярский край

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

горно-химический комбинат

курчатовский институт

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, ЗАТО Железногорск, Красноярский край) в 2023 году полностью выполнило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту уникального ядерного реактора для опробования "выжигания" очень опасных радиоактивных веществ, сообщила пресс-служба ГХК. "Закончена одна из важнейших стадий: разработан эскизный проект, который описывает принципиальные решения, заложенные в основу этапа физического пуска ИЖСР (исследовательского жидкосолевого реактора), создаваемого в кооперации со многими организациями и предприятиями России", - говорится в сообщении. Эти работы ведутся в рамках федерального проекта по новым материалам и технологиям комплексной программы развития атомной науки и технологий (РТТН).Зачем нужен новый реакторПереработка в промышленных масштабах отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) АЭС - одна из ключевых задач, которые решаются для развития глобальной атомной энергетики, учитывая возрастающие объемы ОЯТ в мире. Как подчеркивают эксперты, не решив эту проблему, атомная энергетика не сможет рассчитывать на свое масштабное развитие. Переработка ОЯТ - высокотехнологичный процесс, направленный на снижение радиационной опасности отработавшего ядерного топлива, выделение полезных веществ (прежде всего урана и плутония) и обеспечение их дальнейшего применения в атомной энергетике, а также безопасную утилизацию неиспользуемых компонентов ОЯТ, обладающих очень высокой радиоактивностью. Вместе с тем для обеспечения экономической эффективности и повышения экологической безопасности системы обращения с отработавшим ядерным топливом предстоит решить проблему так называемых минорных актинидов - долгоживущих радиоактивных изотопов трансурановых химических элементов, которые вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки ОЯТ. Эффективно утилизировать минорные актиниды можно с помощью так называемой трансмутации - их "пережигания" в мощных потоках нейтронов. Для этих целей предлагается использовать жидкосолевые ядерные реакторы, в котором в котором в качестве теплоносителя и/или топлива применяются расплавы солей. Как поясняют специалисты, такие установки будут обладать рядом преимуществ, в том числе повышенной безопасностью, поскольку на них в силу технологических особенностей не могут произойти тяжелые аварии. Кроме того, такие реакторы не нуждаются в изготовлении традиционных топливных элементов. В нынешнем проекте ИЖСР планируется применение фторидных солей, при этом топливные добавки в виде фторидов ядерных материалов растворяются в соли. Отработка ключевых технологий"Создание эскизного проекта - очередной шаг на пути создания ИЖСР, который позволит отработать ключевые технологические решения трансмутации минорных актинидов, освоить жидкосолевую технологию и в дальнейшем создать полномасштабный жидкосолевой реактор, который позволит утилизировать минорные актиниды", - отмечает ГХК. Технические возможности площадки ГХК предоставляют возможность разместить подобную пилотную экспериментальную реакторную установку, инфраструктурно связав ее с переработкой ОЯТ по новым, экологически безопасным технологиям, отрабатываемым сейчас на железногорском комбинате. Проект создания такого опытного реактора "Росатом" официально начал в мае 2020 года. Во второй половине 2020-х годов ожидаются лицензии на размещение и на строительство реактора, а его пуск, как планируется, пройдет после 2030 года. Головной научной организацией определен Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", головной проектной организацией - "Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ, Москва), научным руководителем в части топливных солей - "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени Бочвара" (ВНИИНМ, Москва), головной организацией по проведению реакторных испытаний - "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область). "Горно-химический комбинат" – одно из стратегически важных предприятий "Росатома", имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК представляет собой не имеющий аналогов в мире громадный подземный промышленный комплекс, размещенный в скальных породах на берегу Енисея, в 50 километрах ниже Красноярска. ГХК был образован в 1950 году с целью производства плутония для советского ядерного оружия. На ГХК действовали три мощных промышленных уран-графитовых реактора-наработчика оружейного плутония. Благодаря плутонию с ГХК Советскому Союзу удалось переломить отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. В 1995 году с предприятия был снят оборонный заказ на производство плутония. Комбинат выполнил задачу, для которой создавался - надежно обеспечил безопасность страны. Сейчас ГХК - ключевое предприятие "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

https://ria.ru/20230621/pererabotka-1879494020.html

https://ria.ru/20231206/toplivo-1914063312.html

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москва, железногорск , красноярский край, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", горно-химический комбинат, курчатовский институт