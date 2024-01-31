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ООН: Россия пока не обращалась насчет расследования инцидента с Ил-76 - РИА Новости, 31.01.2024
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19:50 31.01.2024 (обновлено: 19:56 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/rassledovanie-1924669496.html
ООН: Россия пока не обращалась насчет расследования инцидента с Ил-76
ООН: Россия пока не обращалась насчет расследования инцидента с Ил-76 - РИА Новости, 31.01.2024
ООН: Россия пока не обращалась насчет расследования инцидента с Ил-76
Россия пока не обращалась официально к ООН насчет международного расследования инцидента со сбитым Ил-76, говорится в комментарии официального представителя... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:50
2024-01-31T19:56
в мире
россия
белгородская область
владимир путин
стефан дюжаррик
вооруженные силы украины
ил-76
оон
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ООН, 31 янв - РИА Новости. Россия пока не обращалась официально к ООН насчет международного расследования инцидента со сбитым Ил-76, говорится в комментарии официального представителя генсека Организации Стефана Дюжаррика. "Что касается офиса генерального секретаря, то мы пока не получали никакого официального уведомления от Российской Федерации по этому вопросу", - указал Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина, который выступил за международное расследование инцидента. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента России, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
https://ria.ru/20240131/il-76-1924629169.html
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в мире, россия, белгородская область, владимир путин, стефан дюжаррик, вооруженные силы украины, ил-76, оон, франция, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, Белгородская область, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, Вооруженные силы Украины, Ил-76, ООН, Франция, Крушение Ил-76 в Белгородской области
ООН: Россия пока не обращалась насчет расследования инцидента с Ил-76

Дюжаррик: РФ пока не обращалась в ООН насчет расследования инцидента с Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
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ООН, 31 янв - РИА Новости. Россия пока не обращалась официально к ООН насчет международного расследования инцидента со сбитым Ил-76, говорится в комментарии официального представителя генсека Организации Стефана Дюжаррика.
«
"Что касается офиса генерального секретаря, то мы пока не получали никакого официального уведомления от Российской Федерации по этому вопросу", - указал Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина, который выступил за международное расследование инцидента.
Путин: Самолет Ил-76 сбит американской системой Patriot - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин
Вчера, 17:10
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента России, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
После сбитого Ил-76 у Зеленского нет политического будущего, уверен Сальдо
Вчера, 05:08
 
В миреРоссияБелгородская областьВладимир ПутинСтефан ДюжаррикВооруженные силы УкраиныИл-76ООНФранцияКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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