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Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом - РИА Новости, 31.01.2024
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19:41 31.01.2024 (обновлено: 20:25 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/pvo-1924667951.html
Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом
Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом - РИА Новости, 31.01.2024
Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом
Силы противовоздушной обороны отразили украинскую атаку на Крым, сбив 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:41
2024-01-31T20:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
республика крым
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны отразили украинскую атаку на Крым, сбив 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны.&quot;Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что 17 снарядов удалось уничтожить над акваторией Черного моря и еще три — над самим полуостровом. Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки. Повреждений авиатехники нет, резюмировали в министерстве.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью системы ПВО уничтожили дрон над Псковской областью. Во вторник силы противовоздушной обороны отразили атаки украинских беспилотников в пяти регионах — Крыму, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областях. Всего удалось уничтожить 21 летательный аппарат.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом

Минобороны: системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны отразили украинскую атаку на Крым, сбив 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны.
«

"Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что 17 снарядов удалось уничтожить над акваторией Черного моря и еще три — над самим полуостровом. Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки. Повреждений авиатехники нет, резюмировали в министерстве.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью системы ПВО уничтожили дрон над Псковской областью. Во вторник силы противовоздушной обороны отразили атаки украинских беспилотников в пяти регионах — Крыму, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областях. Всего удалось уничтожить 21 летательный аппарат.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧерное мореРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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