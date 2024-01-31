https://ria.ru/20240131/pvo-1924667951.html

Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом

Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом - РИА Новости, 31.01.2024

Системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом

Силы противовоздушной обороны отразили украинскую атаку на Крым, сбив 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:41

2024-01-31T19:41

2024-01-31T20:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

черное море

республика крым

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917343943_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_deb003a2bd6eac84054d972cd856f32a.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны отразили украинскую атаку на Крым, сбив 20 авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны."Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что 17 снарядов удалось уничтожить над акваторией Черного моря и еще три — над самим полуостровом. Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки. Повреждений авиатехники нет, резюмировали в министерстве.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью системы ПВО уничтожили дрон над Псковской областью. Во вторник силы противовоздушной обороны отразили атаки украинских беспилотников в пяти регионах — Крыму, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областях. Всего удалось уничтожить 21 летательный аппарат.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240129/snaryady-1924236780.html

россия

черное море

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, черное море, республика крым, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр