https://ria.ru/20240131/pvo-1924646004.html
Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем
Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем - РИА Новости, 31.01.2024
Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем
Противовоздушная оборона работает в Севастополе, сбита воздушная цель, обломки которой упали в районе поселка Любимовки, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:10
2024-01-31T18:10
2024-01-31T18:40
специальная военная операция на украине
севастополь
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вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Севастополе, сбита воздушная цель, обломки которой упали в районе поселка Любимовки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки", - написал Развожаев.На место направлены все службы, отметил он.Любимовка находится на севере от Севастополя на берегу Черного моря, рядом с ней расположен аэродром Бельбек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем
Развожаев: ПВО сбила воздушную цель в Севастополе, обломки упали около Любимовки