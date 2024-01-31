https://ria.ru/20240131/pvo-1924646004.html

Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем

Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем - РИА Новости, 31.01.2024

Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем

Противовоздушная оборона работает в Севастополе, сбита воздушная цель, обломки которой упали в районе поселка Любимовки, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:10

2024-01-31T18:10

2024-01-31T18:40

специальная военная операция на украине

севастополь

республика крым

пво

михаил развожаев

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Севастополе, сбита воздушная цель, обломки которой упали в районе поселка Любимовки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки", - написал Развожаев.На место направлены все службы, отметил он.Любимовка находится на севере от Севастополя на берегу Черного моря, рядом с ней расположен аэродром Бельбек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

республика крым

украина

черное море

бельбек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, республика крым, пво, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины, происшествия, черное море, бельбек