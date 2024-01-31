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Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:10 31.01.2024 (обновлено: 18:40 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/pvo-1924646004.html
Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем
Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем - РИА Новости, 31.01.2024
Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем
Противовоздушная оборона работает в Севастополе, сбита воздушная цель, обломки которой упали в районе поселка Любимовки, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:10
2024-01-31T18:40
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
пво
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Севастополе, сбита воздушная цель, обломки которой упали в районе поселка Любимовки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога."В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки", - написал Развожаев.На место направлены все службы, отметил он.Любимовка находится на севере от Севастополя на берегу Черного моря, рядом с ней расположен аэродром Бельбек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
республика крым
украина
черное море
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севастополь, республика крым, пво, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины, происшествия, черное море, бельбек
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, ПВО, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Черное море, Бельбек
Силы ПВО сбили воздушную цель над Севастополем

Развожаев: ПВО сбила воздушную цель в Севастополе, обломки упали около Любимовки

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Севастополе, сбита воздушная цель, обломки которой упали в районе поселка Любимовки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
«
"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки", - написал Развожаев.
На место направлены все службы, отметил он.
Любимовка находится на севере от Севастополя на берегу Черного моря, рядом с ней расположен аэродром Бельбек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРеспублика КрымПВОМихаил РазвожаевУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияЧерное мореБельбек
 
 
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