https://ria.ru/20240131/pvo-1924640561.html
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости, 31.01.2024
В Севастополе работает ПВО
Противовоздушная оборона работает в Севастополе, все службы в боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:48
2024-01-31T17:48
2024-01-31T17:58
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Севастополе, все службы в боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале."В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.Ранее днем в Севастополе была объявлена воздушная тревога, также перекрыто движение по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Республика Крым
В Севастополе работает ПВО
Губернатор Развожаев: в Севастополе работает ПВО, все службы в боевой готовности