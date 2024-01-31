https://ria.ru/20240131/pvo-1924640561.html

В Севастополе работает ПВО

В Севастополе работает ПВО - РИА Новости, 31.01.2024

В Севастополе работает ПВО

Противовоздушная оборона работает в Севастополе, все службы в боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:48

2024-01-31T17:48

2024-01-31T17:58

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Севастополе, все службы в боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале."В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.Ранее днем в Севастополе была объявлена воздушная тревога, также перекрыто движение по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

республика крым

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Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, россия, республика крым