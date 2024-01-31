Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 31.01.2024 (обновлено: 17:58 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/pvo-1924640561.html
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости, 31.01.2024
В Севастополе работает ПВО
Противовоздушная оборона работает в Севастополе, все службы в боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:48
2024-01-31T17:58
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
россия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917343943_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_deb003a2bd6eac84054d972cd856f32a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Севастополе, все службы в боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале."В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.Ранее днем в Севастополе была объявлена воздушная тревога, также перекрыто движение по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917343943_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_45a0490ef26a4559c4eba2af34a587f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, россия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Республика Крым
В Севастополе работает ПВО

Губернатор Развожаев: в Севастополе работает ПВО, все службы в боевой готовности

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Перейти в медиабанк
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Севастополе, все службы в боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram–канале.
«
"В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал Развожаев.
Ранее днем в Севастополе была объявлена воздушная тревога, также перекрыто движение по Крымскому мосту.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевРоссияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала