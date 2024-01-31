https://ria.ru/20240131/putin-1924683234.html
Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет
Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет - РИА Новости, 31.01.2024
Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет
В работе по развитию новых российских регионов нет мелочей, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:55
2024-01-31T21:55
2024-01-31T23:04
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916126049_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_84f9ebfaff56fe22e94738bdc8585a52.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В работе по развитию новых российских регионов нет мелочей, заявил Владимир Путин.Он отметил, что речь идет о возрождении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей."Обращаю внимание коллег: в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет", — сказал президент на совещании по развитию этих регионов.По словам главы государства, в этой ситуации важно все, что окружает людей. Речь идет о том, в каких условиях они живут, получают образование, работают и растят детей, уточнил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР воссоединение поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916126049_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_ef87b1f14af1e6ada4a558b3a313de2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин
Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет
Путин о развитии новых регионов: важно все, что окружает людей, мелочей нет
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В работе по развитию новых российских регионов нет мелочей, заявил Владимир Путин.
Он отметил, что речь идет о возрождении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Обращаю внимание коллег: в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет", — сказал президент на совещании по развитию этих регионов.
По словам главы государства, в этой ситуации важно все, что окружает людей. Речь идет о том, в каких условиях они живут, получают образование, работают и растят детей, уточнил он.
Референдумы о вхождении ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР воссоединение поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области
— 87,05, в Запорожской области — 93,11. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах