https://ria.ru/20240131/putin-1924683234.html

Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет

Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет - РИА Новости, 31.01.2024

Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет

В работе по развитию новых российских регионов нет мелочей, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T21:55

2024-01-31T21:55

2024-01-31T23:04

россия

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916126049_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_84f9ebfaff56fe22e94738bdc8585a52.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В работе по развитию новых российских регионов нет мелочей, заявил Владимир Путин.Он отметил, что речь идет о возрождении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей."Обращаю внимание коллег: в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет", — сказал президент на совещании по развитию этих регионов.По словам главы государства, в этой ситуации важно все, что окружает людей. Речь идет о том, в каких условиях они живут, получают образование, работают и растят детей, уточнил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР воссоединение поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин