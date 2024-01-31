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Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет - РИА Новости, 31.01.2024
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21:55 31.01.2024 (обновлено: 23:04 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/putin-1924683234.html
Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет
Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет - РИА Новости, 31.01.2024
Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет
В работе по развитию новых российских регионов нет мелочей, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:55
2024-01-31T23:04
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В работе по развитию новых российских регионов нет мелочей, заявил Владимир Путин.Он отметил, что речь идет о возрождении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей."Обращаю внимание коллег: в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет", — сказал президент на совещании по развитию этих регионов.По словам главы государства, в этой ситуации важно все, что окружает людей. Речь идет о том, в каких условиях они живут, получают образование, работают и растят детей, уточнил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР воссоединение поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20240131/uchrezhdeniya-1924682200.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин
Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов мелочей нет

Путин о развитии новых регионов: важно все, что окружает людей, мелочей нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В работе по развитию новых российских регионов нет мелочей, заявил Владимир Путин.
Он отметил, что речь идет о возрождении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Обращаю внимание коллег: в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет", — сказал президент на совещании по развитию этих регионов.
По словам главы государства, в этой ситуации важно все, что окружает людей. Речь идет о том, в каких условиях они живут, получают образование, работают и растят детей, уточнил он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР воссоединение поддержали 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской области — 93,11. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Путин попросил крупные банки не бояться работать в новых регионах
Вчера, 21:47
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир Путин
 
 
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