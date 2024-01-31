https://ria.ru/20240131/putin-1924628178.html
Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, заявил Путин
Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2024
Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, заявил Путин
Россия не будет останавливать с Украиной обмены пленными, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:06
2024-01-31T17:06
2024-01-31T17:21
специальная военная операция на украине
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украина
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не будет останавливать с Украиной обмены пленными, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин."Мы не будем останавливать. Нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине… один к десяти, даже больше. Мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. Они нам все время дают сигнал о том, что готовы", - сказал он.
https://ria.ru/20240131/samolet-1924626919.html
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москва, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Владимир Путин
Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, заявил Путин
Путин: Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не будет останавливать с Украиной обмены пленными, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин.
"Мы не будем останавливать. Нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине… один к десяти, даже больше. Мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. Они нам все время дают сигнал о том, что готовы", - сказал он.
Путин заявил, что не знает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными