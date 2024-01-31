https://ria.ru/20240131/putin-1924628178.html

Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, заявил Путин

Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2024

Россия не будет останавливать обмены пленными с Украиной, заявил Путин

Россия не будет останавливать с Украиной обмены пленными, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:06

2024-01-31T17:06

2024-01-31T17:21

специальная военная операция на украине

москва

украина

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924158673_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_7a676cae7965f68369f7fe6e74d96972.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия не будет останавливать с Украиной обмены пленными, заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин."Мы не будем останавливать. Нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине… один к десяти, даже больше. Мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. Они нам все время дают сигнал о том, что готовы", - сказал он.

https://ria.ru/20240131/samolet-1924626919.html

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, украина, владимир путин