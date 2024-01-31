https://ria.ru/20240131/putin-1924621593.html

Путин призвал уделять больше внимания поддержке этнокультур

Путин призвал уделять больше внимания поддержке этнокультур - РИА Новости, 31.01.2024

Путин призвал уделять больше внимания поддержке этнокультур

Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин считает, что российские власти не дорабатывают в вопросе поддержки этнокультур, призвал... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:49

2024-01-31T16:49

2024-01-31T16:49

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин считает, что российские власти не дорабатывают в вопросе поддержки этнокультур, призвал уделять больше внимания поддержке кино и литературы в республиках. "Что касается фестивалей по различным культурам народов Российской Федерации, поддержка вообще национальных культур - чрезвычайно важная вещь. Я считаю, что мы здесь точно не дорабатываем", - сказал Путин в среду на встрече с доверенными лицами. Он отметил, что это касается поддержки культуры народов России, в том числе языков и литературы. "И здесь точно совершенно нужно брать примеры из советского прошлого, потому что здесь количество тоже имеет отношение к качеству. Имею в виду и количество переводимой литературы, издаваемых книг, фильмов, которые ставятся режиссерами в различных республиках и на территориях моноэтнических. Конечно, этому нужно больше уделять внимания", - добавил Путин. Он поддержал озвученное на встрече предложение о проведении таких этнокультурных фестивалей. Говоря о программе "земский работник культуры", Путин также отметил, что необходимо уделить больше внимания поддержке деятелей культуры в регионах. "Все же упирается как обычно в финансы. Но, на мой взгляд, дело даже не в финансах, а в выборе приоритетов", - сказал он.

https://ria.ru/20240110/putin-1920509908.html

https://ria.ru/20221020/dostoyanie-1825373296.html

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россия, владимир путин