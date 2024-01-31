https://ria.ru/20240131/putin-1924621593.html
Путин призвал уделять больше внимания поддержке этнокультур
Путин призвал уделять больше внимания поддержке этнокультур - РИА Новости, 31.01.2024
Путин призвал уделять больше внимания поддержке этнокультур
Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин считает, что российские власти не дорабатывают в вопросе поддержки этнокультур, призвал... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:49
2024-01-31T16:49
2024-01-31T16:49
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин считает, что российские власти не дорабатывают в вопросе поддержки этнокультур, призвал уделять больше внимания поддержке кино и литературы в республиках. "Что касается фестивалей по различным культурам народов Российской Федерации, поддержка вообще национальных культур - чрезвычайно важная вещь. Я считаю, что мы здесь точно не дорабатываем", - сказал Путин в среду на встрече с доверенными лицами. Он отметил, что это касается поддержки культуры народов России, в том числе языков и литературы. "И здесь точно совершенно нужно брать примеры из советского прошлого, потому что здесь количество тоже имеет отношение к качеству. Имею в виду и количество переводимой литературы, издаваемых книг, фильмов, которые ставятся режиссерами в различных республиках и на территориях моноэтнических. Конечно, этому нужно больше уделять внимания", - добавил Путин. Он поддержал озвученное на встрече предложение о проведении таких этнокультурных фестивалей. Говоря о программе "земский работник культуры", Путин также отметил, что необходимо уделить больше внимания поддержке деятелей культуры в регионах. "Все же упирается как обычно в финансы. Но, на мой взгляд, дело даже не в финансах, а в выборе приоритетов", - сказал он.
https://ria.ru/20240110/putin-1920509908.html
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россия, владимир путин
Путин призвал уделять больше внимания поддержке этнокультур
Путин считает, что власти не дорабатывают в вопросе поддержки этнокультур
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин считает, что российские власти не дорабатывают в вопросе поддержки этнокультур, призвал уделять больше внимания поддержке кино и литературы в республиках.
"Что касается фестивалей по различным культурам народов Российской Федерации, поддержка вообще национальных культур - чрезвычайно важная вещь. Я считаю, что мы здесь точно не дорабатываем", - сказал Путин в среду на встрече с доверенными лицами.
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Он отметил, что это касается поддержки культуры народов России, в том числе языков и литературы.
"И здесь точно совершенно нужно брать примеры из советского прошлого, потому что здесь количество тоже имеет отношение к качеству. Имею в виду и количество переводимой литературы, издаваемых книг, фильмов, которые ставятся режиссерами в различных республиках и на территориях моноэтнических. Конечно, этому нужно больше уделять внимания", - добавил Путин.
Он поддержал озвученное на встрече предложение о проведении таких этнокультурных фестивалей. Говоря о программе "земский работник культуры", Путин также отметил, что необходимо уделить больше внимания поддержке деятелей культуры в регионах.
"Все же упирается как обычно в финансы. Но, на мой взгляд, дело даже не в финансах, а в выборе приоритетов", - сказал он.
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