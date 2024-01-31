https://ria.ru/20240131/putin-1924617897.html

Путин рассказал о производстве авиадвигателей в России

Путин рассказал о производстве авиадвигателей в России - РИА Новости, 31.01.2024

Путин рассказал о производстве авиадвигателей в России

Локализация производства в области авиационного двигателестроения сегодня составляет 90%, сообщил кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:39

2024-01-31T16:39

2024-01-31T16:53

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Локализация производства в области авиационного двигателестроения сегодня составляет 90%, сообщил кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин."Много сделано у нас уже. Например, в области двигателестроения авиационного. Наш докладчик, наш коллега, которого я много лет уже знаю, он прекрасно знает и о том, что в области авиационного двигателестроения 90 процентов - это уже полностью локализованный продукт", - сказал Путин во время встречи с доверенными лицами.По его словам, произведенный для 14 самолетов российского производства МС-21 двигатель 30 лет не выпускали, а сейчас создали "современный, мощный, эффективный, надежный" базис - лучше, чем определенные образцы на мировом рынке."В области транспорта и машиностроения - 80 процентов, это уже локализованы. Я не припомню точно, но вот здесь есть коллеги, которые хорошо знают, в области автотранспорта - по-моему, 65-70 процентов локализации. 70 процентов? ну вот, 70 процентов. Но вот один КАМАЗ чего стоит. Поздравим вас с успехами", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240131/putin-1924607968.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, технологии, мс-21