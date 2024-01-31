Путин рассказал о производстве авиадвигателей в России
Путин: локализация в области авиационного двигателестроения составляет 90%
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Локализация производства в области авиационного двигателестроения сегодня составляет 90%, сообщил кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин.
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"Много сделано у нас уже. Например, в области двигателестроения авиационного. Наш докладчик, наш коллега, которого я много лет уже знаю, он прекрасно знает и о том, что в области авиационного двигателестроения 90 процентов - это уже полностью локализованный продукт", - сказал Путин во время встречи с доверенными лицами.
По его словам, произведенный для 14 самолетов российского производства МС-21 двигатель 30 лет не выпускали, а сейчас создали "современный, мощный, эффективный, надежный" базис - лучше, чем определенные образцы на мировом рынке.
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"В области транспорта и машиностроения - 80 процентов, это уже локализованы. Я не припомню точно, но вот здесь есть коллеги, которые хорошо знают, в области автотранспорта - по-моему, 65-70 процентов локализации. 70 процентов? ну вот, 70 процентов. Но вот один КАМАЗ чего стоит. Поздравим вас с успехами", - отметил Путин.