https://ria.ru/20240131/putin-1924607968.html

Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу

Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу - РИА Новости, 31.01.2024

Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц за совместную работу. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:16

2024-01-31T16:16

2024-01-31T16:16

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц за совместную работу. "Хочу начать нашу встречу со слов благодарности. Спасибо большое за нашу совместную работу. Многих из вас я знаю очень давно, в течение многих лет... Мы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали. Поэтому прежде всего - слово благодарности за совместную работу и за готовность к продолжению этой совместной работы", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами. Он также поблагодарил волонтеров, занимавшихся сбором подписей, и людей, которые подготавливали документы, отметив, что это требовало высокого уровня профессионализма.

https://ria.ru/20240131/vybory-1924592294.html

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россия, владимир путин