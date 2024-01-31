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Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:16 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/putin-1924607968.html
Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу
Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу - РИА Новости, 31.01.2024
Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц за совместную работу. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:16
2024-01-31T16:16
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц за совместную работу. "Хочу начать нашу встречу со слов благодарности. Спасибо большое за нашу совместную работу. Многих из вас я знаю очень давно, в течение многих лет... Мы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали. Поэтому прежде всего - слово благодарности за совместную работу и за готовность к продолжению этой совместной работы", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами. Он также поблагодарил волонтеров, занимавшихся сбором подписей, и людей, которые подготавливали документы, отметив, что это требовало высокого уровня профессионализма.
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россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу

Путин поблагодарил своих доверенных лиц за совместную работу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц за совместную работу.
"Хочу начать нашу встречу со слов благодарности. Спасибо большое за нашу совместную работу. Многих из вас я знаю очень давно, в течение многих лет... Мы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали. Поэтому прежде всего - слово благодарности за совместную работу и за готовность к продолжению этой совместной работы", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Он также поблагодарил волонтеров, занимавшихся сбором подписей, и людей, которые подготавливали документы, отметив, что это требовало высокого уровня профессионализма.
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