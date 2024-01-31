https://ria.ru/20240131/putin-1924602115.html
Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы
Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы - РИА Новости, 31.01.2024
Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:53
2024-01-31T15:53
2024-01-31T17:38
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на дальнейшую перспективу, отметив, что за последние годы в стране удалось выполнить множество задач."Очень рассчитываю на то, что будет налажена вот эта обратная связь и мы вместе с вами сформулируем то, что считаем важным, необходимым для совместной работы на ближайшую перспективу", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.Глава государства также выразил надежду, что доверенные лица наладят обратную связь с избирателями и будут говорить о том, что удалось выполнить за последние годы, учитывая, что "сделано немало", хотя и не всех результатов удалось достичь."Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что была налажена так называемая обратная сеть, чтобы мы услышали, не просто услышали, а приняли бы к исполнению в будущем то, чего от нас ожидают люди", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Россия
Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы
Владимир Путин заявил, что за последние годы в России сделано немало
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на дальнейшую перспективу, отметив, что за последние годы в стране удалось выполнить множество задач.
"Очень рассчитываю на то, что будет налажена вот эта обратная связь и мы вместе с вами сформулируем то, что считаем важным, необходимым для совместной работы на ближайшую перспективу", — сказал Путин
на встрече с доверенными лицами.
Глава государства также выразил надежду, что доверенные лица наладят обратную связь с избирателями и будут говорить о том, что удалось выполнить за последние годы, учитывая, что "сделано немало", хотя и не всех результатов удалось достичь.
"Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что была налажена так называемая обратная сеть, чтобы мы услышали, не просто услышали, а приняли бы к исполнению в будущем то, чего от нас ожидают люди", - сказал он.
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