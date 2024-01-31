https://ria.ru/20240131/putin-1924602115.html

Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы

Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы - РИА Новости, 31.01.2024

Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:53

2024-01-31T15:53

2024-01-31T17:38

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на дальнейшую перспективу, отметив, что за последние годы в стране удалось выполнить множество задач."Очень рассчитываю на то, что будет налажена вот эта обратная связь и мы вместе с вами сформулируем то, что считаем важным, необходимым для совместной работы на ближайшую перспективу", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.Глава государства также выразил надежду, что доверенные лица наладят обратную связь с избирателями и будут говорить о том, что удалось выполнить за последние годы, учитывая, что "сделано немало", хотя и не всех результатов удалось достичь."Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что была налажена так называемая обратная сеть, чтобы мы услышали, не просто услышали, а приняли бы к исполнению в будущем то, чего от нас ожидают люди", - сказал он.

https://ria.ru/20240131/proekt-1924603623.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия