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Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:53 31.01.2024 (обновлено: 17:38 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/putin-1924602115.html
Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы
Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы - РИА Новости, 31.01.2024
Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:53
2024-01-31T17:38
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на дальнейшую перспективу, отметив, что за последние годы в стране удалось выполнить множество задач."Очень рассчитываю на то, что будет налажена вот эта обратная связь и мы вместе с вами сформулируем то, что считаем важным, необходимым для совместной работы на ближайшую перспективу", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.Глава государства также выразил надежду, что доверенные лица наладят обратную связь с избирателями и будут говорить о том, что удалось выполнить за последние годы, учитывая, что "сделано немало", хотя и не всех результатов удалось достичь."Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что была налажена так называемая обратная сеть, чтобы мы услышали, не просто услышали, а приняли бы к исполнению в будущем то, чего от нас ожидают люди", - сказал он.
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политика, владимир путин, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Россия
Путин предложил доверенным лицам сформулировать приоритеты работы

Владимир Путин заявил, что за последние годы в России сделано немало

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин предложил своим доверенным лицам сформулировать, что они считают важным в работе на дальнейшую перспективу, отметив, что за последние годы в стране удалось выполнить множество задач.
"Очень рассчитываю на то, что будет налажена вот эта обратная связь и мы вместе с вами сформулируем то, что считаем важным, необходимым для совместной работы на ближайшую перспективу", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Глава государства также выразил надежду, что доверенные лица наладят обратную связь с избирателями и будут говорить о том, что удалось выполнить за последние годы, учитывая, что "сделано немало", хотя и не всех результатов удалось достичь.
"Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что была налажена так называемая обратная сеть, чтобы мы услышали, не просто услышали, а приняли бы к исполнению в будущем то, чего от нас ожидают люди", - сказал он.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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