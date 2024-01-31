https://ria.ru/20240131/putin-1924600600.html
Россия проходит важный и сложный этап развития, заявил Путин
Россия проходит важный и сложный этап развития, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2024
Россия проходит важный и сложный этап развития, заявил Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что сегодня идет важный и сложный этап в развитии РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:51
2024-01-31T15:51
2024-01-31T16:21
россия
политика
владимир путин
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что сегодня идет важный и сложный этап в развитии страны, в укреплении ее суверенитета и самостоятельности во всех ключевых сферах."Подавляющее большинство задач, которые мы перед собой формулируем, решаются, в том числе и благодаря вашей поддержке", - заметил Путин.
https://ria.ru/20240131/proekt-1924603623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин, Выборы президента России — 2024
Россия проходит важный и сложный этап развития, заявил Путин
Путин на встрече с доверенными лицами заявил о сложном этапе развития страны
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что сегодня идет важный и сложный этап в развитии страны, в укреплении ее суверенитета и самостоятельности во всех ключевых сферах.
"Подавляющее большинство задач, которые мы перед собой формулируем, решаются, в том числе и благодаря вашей поддержке", - заметил Путин.
Машков предложил Путину проработать проект "Воспитание"