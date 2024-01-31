https://ria.ru/20240131/putin-1924600600.html

Россия проходит важный и сложный этап развития, заявил Путин

Россия проходит важный и сложный этап развития, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2024

Россия проходит важный и сложный этап развития, заявил Путин

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что сегодня идет важный и сложный этап в развитии РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:51

2024-01-31T15:51

2024-01-31T16:21

россия

политика

владимир путин

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что сегодня идет важный и сложный этап в развитии страны, в укреплении ее суверенитета и самостоятельности во всех ключевых сферах."Подавляющее большинство задач, которые мы перед собой формулируем, решаются, в том числе и благодаря вашей поддержке", - заметил Путин.

https://ria.ru/20240131/proekt-1924603623.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, владимир путин