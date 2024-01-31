https://ria.ru/20240131/pulkovo-1924513020.html

Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений

Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений - РИА Новости, 31.01.2024

Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений

Временные ограничения вводились в ночь на среду в петербургском аэропорту "Пулково", сейчас он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:16

2024-01-31T10:16

2024-01-31T10:18

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ. 31 янв - РИА Новости. Временные ограничения вводились в ночь на среду в петербургском аэропорту "Пулково", сейчас он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом)."Сейчас аэропорт работает штатно. Временные ограничения вводились с 03.53 до 05.11 мск", - сообщил собеседник агентства, не уточнив подробностей.Информацией профильных служб о причинах введения ограничений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240130/zakon-1924472287.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

пулково (аэропорт), санкт-петербург