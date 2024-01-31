https://ria.ru/20240131/pulkovo-1924513020.html
Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений
Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений - РИА Новости, 31.01.2024
Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений
Временные ограничения вводились в ночь на среду в петербургском аэропорту "Пулково", сейчас он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:16
2024-01-31T10:16
2024-01-31T10:18
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ. 31 янв - РИА Новости. Временные ограничения вводились в ночь на среду в петербургском аэропорту "Пулково", сейчас он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом)."Сейчас аэропорт работает штатно. Временные ограничения вводились с 03.53 до 05.11 мск", - сообщил собеседник агентства, не уточнив подробностей.Информацией профильных служб о причинах введения ограничений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240130/zakon-1924472287.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пулково (аэропорт), санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений
Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе после временных ограничений ночью
С.-ПЕТЕРБУРГ. 31 янв - РИА Новости. Временные ограничения вводились в ночь на среду в петербургском аэропорту "Пулково", сейчас он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом).
"Сейчас аэропорт работает штатно. Временные ограничения вводились с 03.53 до 05.11 мск", - сообщил собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Информацией профильных служб о причинах введения ограничений РИА Новости пока не располагает.
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