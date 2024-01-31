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В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:24 31.01.2024 (обновлено: 15:32 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/provokatsii-1924594087.html
В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента
В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента - РИА Новости, 31.01.2024
В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента
Провокации "с участием иностранных наймитов" при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны, они могут быть как в дружественных, так и в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:24
2024-01-31T15:32
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сша
андрей климов
леонид слуцкий (политик)
уильям бернс
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Провокации "с участием иностранных наймитов" при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны, они могут быть как в дружественных, так и в недружественных странах, заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, сенатор Андрей Климов. "Вся так называемая оппозиция, как та, которая здесь пытается что-то чудить, как и та, которая перебежала за границу - она полностью зависит от ЦРУ США и это фактически подтверждает на бумаге её директор Уильям Бёрнс. По другим нашим данным, возможны провокации и очень серьёзные с участием иностранных наймитов в рамках проведения избирательной кампании за рубежом", - сказал сенатор журналистам. Климов напомнил, что пособничество иностранным спецслужбам приравнивается к государственной измене, согласно Уголовному кодексу РФ. "Любая попытка в любой форме поработать на ЦРУ, на их филиалы в других странах, на их партнёрские службы, британскую разведку, разведку стран НАТО и так далее – это всё гарантированная 275 УК РФ – с очень тяжкими последствиями для любого, кто пойдёт на такого рода деятельность под руководством иностранных спецслужб. И ничего иного, кроме как сурового наказания на родине – их не ждёт", - добавил парламентарий. Сенатор в разговоре с журналистами также отметил, что провокации могут быть как в дружественных, так и в недружественных странах, при этом, недружественные страны имеют свой план, как "имитировать конфликтные ситуации, как можно делать вид, что в РФ выборы проводятся" нелегитимно. "Для этого нанимаются провокаторы, которые пытаются всё это воссоздать в реальности. Дальше трудно угадать те места, где это будет сделано – у них на всё не хватит ни сил, ни места, ни времени. Первое, что приходит в голову любому человеку – это то, что будут использованы, в первую очередь, страны НАТО, потому что там есть подходящая инфраструктура", - сказал Климов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/vybory-1924592294.html
https://ria.ru/20240131/vybory-1924317915.html
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политика, россия, сша, андрей климов, леонид слуцкий (политик), уильям бернс, совет федерации рф, центральное разведывательное управление (цру), нато, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, США, Андрей Климов, Леонид Слуцкий (политик), Уильям Бернс, Совет Федерации РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Выборы президента РФ
В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента

В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Провокации "с участием иностранных наймитов" при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны, они могут быть как в дружественных, так и в недружественных странах, заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, сенатор Андрей Климов.
«
"Вся так называемая оппозиция, как та, которая здесь пытается что-то чудить, как и та, которая перебежала за границу - она полностью зависит от ЦРУ США и это фактически подтверждает на бумаге её директор Уильям Бёрнс. По другим нашим данным, возможны провокации и очень серьёзные с участием иностранных наймитов в рамках проведения избирательной кампании за рубежом", - сказал сенатор журналистам.
Агитационный предвыборный билборд на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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15:15
Климов напомнил, что пособничество иностранным спецслужбам приравнивается к государственной измене, согласно Уголовному кодексу РФ.
«
"Любая попытка в любой форме поработать на ЦРУ, на их филиалы в других странах, на их партнёрские службы, британскую разведку, разведку стран НАТО и так далее – это всё гарантированная 275 УК РФ – с очень тяжкими последствиями для любого, кто пойдёт на такого рода деятельность под руководством иностранных спецслужб. И ничего иного, кроме как сурового наказания на родине – их не ждёт", - добавил парламентарий.
Сенатор в разговоре с журналистами также отметил, что провокации могут быть как в дружественных, так и в недружественных странах, при этом, недружественные страны имеют свой план, как "имитировать конфликтные ситуации, как можно делать вид, что в РФ выборы проводятся" нелегитимно.
«
"Для этого нанимаются провокаторы, которые пытаются всё это воссоздать в реальности. Дальше трудно угадать те места, где это будет сделано – у них на всё не хватит ни сил, ни места, ни времени. Первое, что приходит в голову любому человеку – это то, что будут использованы, в первую очередь, страны НАТО, потому что там есть подходящая инфраструктура", - сказал Климов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
15:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСШААндрей КлимовЛеонид Слуцкий (политик)Уильям БернсСовет Федерации РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОВыборы президента РФ
 
 
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