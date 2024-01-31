https://ria.ru/20240131/provokatsii-1924594087.html

В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента

В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента - РИА Новости, 31.01.2024

В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента

Провокации "с участием иностранных наймитов" при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны, они могут быть как в дружественных, так и в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:24

2024-01-31T15:24

2024-01-31T15:32

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Провокации "с участием иностранных наймитов" при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны, они могут быть как в дружественных, так и в недружественных странах, заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, сенатор Андрей Климов. "Вся так называемая оппозиция, как та, которая здесь пытается что-то чудить, как и та, которая перебежала за границу - она полностью зависит от ЦРУ США и это фактически подтверждает на бумаге её директор Уильям Бёрнс. По другим нашим данным, возможны провокации и очень серьёзные с участием иностранных наймитов в рамках проведения избирательной кампании за рубежом", - сказал сенатор журналистам. Климов напомнил, что пособничество иностранным спецслужбам приравнивается к государственной измене, согласно Уголовному кодексу РФ. "Любая попытка в любой форме поработать на ЦРУ, на их филиалы в других странах, на их партнёрские службы, британскую разведку, разведку стран НАТО и так далее – это всё гарантированная 275 УК РФ – с очень тяжкими последствиями для любого, кто пойдёт на такого рода деятельность под руководством иностранных спецслужб. И ничего иного, кроме как сурового наказания на родине – их не ждёт", - добавил парламентарий. Сенатор в разговоре с журналистами также отметил, что провокации могут быть как в дружественных, так и в недружественных странах, при этом, недружественные страны имеют свой план, как "имитировать конфликтные ситуации, как можно делать вид, что в РФ выборы проводятся" нелегитимно. "Для этого нанимаются провокаторы, которые пытаются всё это воссоздать в реальности. Дальше трудно угадать те места, где это будет сделано – у них на всё не хватит ни сил, ни места, ни времени. Первое, что приходит в голову любому человеку – это то, что будут использованы, в первую очередь, страны НАТО, потому что там есть подходящая инфраструктура", - сказал Климов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/vybory-1924592294.html

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политика, россия, сша, андрей климов, леонид слуцкий (политик), уильям бернс, совет федерации рф, центральное разведывательное управление (цру), нато, выборы президента рф