В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента
В СФ допустили провокации за рубежом при голосовании на выборах президента РФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Провокации "с участием иностранных наймитов" при голосовании за рубежом на выборах президента РФ возможны, они могут быть как в дружественных, так и в недружественных странах, заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, сенатор Андрей Климов.
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"Вся так называемая оппозиция, как та, которая здесь пытается что-то чудить, как и та, которая перебежала за границу - она полностью зависит от ЦРУ США и это фактически подтверждает на бумаге её директор Уильям Бёрнс. По другим нашим данным, возможны провокации и очень серьёзные с участием иностранных наймитов в рамках проведения избирательной кампании за рубежом", - сказал сенатор журналистам.
Климов напомнил, что пособничество иностранным спецслужбам приравнивается к государственной измене, согласно Уголовному кодексу РФ.
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"Любая попытка в любой форме поработать на ЦРУ, на их филиалы в других странах, на их партнёрские службы, британскую разведку, разведку стран НАТО и так далее – это всё гарантированная 275 УК РФ – с очень тяжкими последствиями для любого, кто пойдёт на такого рода деятельность под руководством иностранных спецслужб. И ничего иного, кроме как сурового наказания на родине – их не ждёт", - добавил парламентарий.
Сенатор в разговоре с журналистами также отметил, что провокации могут быть как в дружественных, так и в недружественных странах, при этом, недружественные страны имеют свой план, как "имитировать конфликтные ситуации, как можно делать вид, что в РФ выборы проводятся" нелегитимно.
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"Для этого нанимаются провокаторы, которые пытаются всё это воссоздать в реальности. Дальше трудно угадать те места, где это будет сделано – у них на всё не хватит ни сил, ни места, ни времени. Первое, что приходит в голову любому человеку – это то, что будут использованы, в первую очередь, страны НАТО, потому что там есть подходящая инфраструктура", - сказал Климов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.