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В Иркутской области представили проекты развития экспертам ВЭБ и АСИ - РИА Новости, 31.01.2024
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19:09 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/proekty-1924662092.html
В Иркутской области представили проекты развития экспертам ВЭБ и АСИ
В Иркутской области представили проекты развития экспертам ВЭБ и АСИ - РИА Новости, 31.01.2024
В Иркутской области представили проекты развития экспертам ВЭБ и АСИ
Новые проекты развития Иркутской области обсудили эксперты ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) на встречах с представителями местной власти,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:09
2024-01-31T19:09
иркутская область
игорь шувалов
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
байкальск
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новые проекты развития Иркутской области обсудили эксперты ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) на встречах с представителями местной власти, жителями, специалистами и предпринимателями в ходе бизнес-миссии в регион, сообщает ВЭБ.РФ. Двухдневное мероприятие в Иркутской области продолжает серию бизнес-миссий АСИ и ВЭБ.РФ в российские регионы. Цель поездок — поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума "Сильные идеи для нового времени". Возглавляют бизнес-миссии председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. По итогам отбора самые перспективные проекты и идеи затем будут представлены президенту. "С Иркутской областью группу ВЭБ.РФ связывает давнее и конструктивное взаимодействие. В ходе совместной бизнес-миссии ВЭБа и АСИ обсудим проекты и инициативы, которые помогут области развиваться увереннее и вносить свой вклад в развитие всей страны", - пояснил цель бизнес-миссии Шувалов. В первый день эксперты представили проекты в сферах экономики, туризма, экологии, здравоохранения и креативных индустрий. Среди них — туристический кешбэк, субсидирование перелетов и переездов из крупных городов в Иркутскую область, на Байкал и горнолыжные курорты, развитие гостиничного сектора в Братске и Ангарске и поддержка молодых специалистов. Также предлагается организовать мегакампус среднего и дополнительного профобразования в сфере металлургии в Братске на базе Братского госуниверситета. Организации развития уже активно работают в Иркутской области. Так, дочерняя структура ВЭБа БАЙКАЛ.ЦЕНТР, Росмолодежь и правительство региона разработали дорожную карту по развитию Всероссийского молодежного экологического кампуса ЭКО.ЦЕХ на Байкале. Создается сеть экологических троп в Байкальске. За три года в рамках волонтерского лагеря Ассоциацией "Большая Байкальская тропа" и "Байкальским проектом" в Байкальске построено 22 километра туристских троп с участием более 800 волонтеров из 56 регионов России. Делегация также посетила стройплощадку первого пилотного деревянного экодома. Участники бизнес-миссии обсудили реализацию программы развития Байкальска на период до 2040 года, начало демонтажных работ на площадке БЦБК, а также возможность проведения в форумной зоне кампуса ЭКО.ЦЕХ мероприятий, реализуемых министерством по молодежной политике Иркутской области. Кроме этого, в Иркутске прошла проектная сессия по поддержке семьи, рождаемости и многодетности, организованная АСИ. Эксперты проанализировали меры по поддержке семей в регионе, сформулировали предложения по совершенствованию семейно-демографической политики. С креативным сообществом и местной властью представители АСИ обсудили экспортный потенциал Иркутской области и возможности выхода предпринимателей региона на рынки дружественных стран. По словам директора центра развития креативной экономики АСИ Екатерины Черкес-заде, экспорт — та сфера, в которой креативный сектор можно использовать именно как инструмент. Креативные индустрии, а это и маркетинг, и упаковка, и дизайн, и коммуникации, могут стать инструментом для продвижения на рынки зарубежных стран любого продукта. "Мы выезжаем в субъект, встречаемся с предпринимателями, с региональными командами, с представителями общественности, некоммерческим сектором, обсуждаем будущее развития страны по самым разным вопросам. Это касается и демографии, и технологического развития, и кадрового потенциала, и вопросов, связанных с ресурсами, с продовольствием. Именно в этих дискуссиях, в этих встречах рождаются новые стратегические инициативы, новые проекты, которые мы представляем наблюдателям в Совете, руководству нашей страны, президенту нашей страны, председателю наблюдательного Совета" - сказала ранее гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Ранее АСИ и ВЭБ.РВ провели бизнес-миссии в Калининградской и Липецкой областях, в Великом Новгороде и Республике Татарстан.
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иркутская область, игорь шувалов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), байкальск
Иркутская область, Игорь Шувалов, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Байкальск

В Иркутской области представили проекты развития экспертам ВЭБ и АСИ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новые проекты развития Иркутской области обсудили эксперты ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) на встречах с представителями местной власти, жителями, специалистами и предпринимателями в ходе бизнес-миссии в регион, сообщает ВЭБ.РФ.
Двухдневное мероприятие в Иркутской области продолжает серию бизнес-миссий АСИ и ВЭБ.РФ в российские регионы. Цель поездок — поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума "Сильные идеи для нового времени".
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Возглавляют бизнес-миссии председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. По итогам отбора самые перспективные проекты и идеи затем будут представлены президенту.
"С Иркутской областью группу ВЭБ.РФ связывает давнее и конструктивное взаимодействие. В ходе совместной бизнес-миссии ВЭБа и АСИ обсудим проекты и инициативы, которые помогут области развиваться увереннее и вносить свой вклад в развитие всей страны", - пояснил цель бизнес-миссии Шувалов.
В первый день эксперты представили проекты в сферах экономики, туризма, экологии, здравоохранения и креативных индустрий. Среди них — туристический кешбэк, субсидирование перелетов и переездов из крупных городов в Иркутскую область, на Байкал и горнолыжные курорты, развитие гостиничного сектора в Братске и Ангарске и поддержка молодых специалистов. Также предлагается организовать мегакампус среднего и дополнительного профобразования в сфере металлургии в Братске на базе Братского госуниверситета.
Организации развития уже активно работают в Иркутской области. Так, дочерняя структура ВЭБа БАЙКАЛ.ЦЕНТР, Росмолодежь и правительство региона разработали дорожную карту по развитию Всероссийского молодежного экологического кампуса ЭКО.ЦЕХ на Байкале. Создается сеть экологических троп в Байкальске. За три года в рамках волонтерского лагеря Ассоциацией "Большая Байкальская тропа" и "Байкальским проектом" в Байкальске построено 22 километра туристских троп с участием более 800 волонтеров из 56 регионов России.
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Делегация также посетила стройплощадку первого пилотного деревянного экодома. Участники бизнес-миссии обсудили реализацию программы развития Байкальска на период до 2040 года, начало демонтажных работ на площадке БЦБК, а также возможность проведения в форумной зоне кампуса ЭКО.ЦЕХ мероприятий, реализуемых министерством по молодежной политике Иркутской области.
Кроме этого, в Иркутске прошла проектная сессия по поддержке семьи, рождаемости и многодетности, организованная АСИ. Эксперты проанализировали меры по поддержке семей в регионе, сформулировали предложения по совершенствованию семейно-демографической политики.
С креативным сообществом и местной властью представители АСИ обсудили экспортный потенциал Иркутской области и возможности выхода предпринимателей региона на рынки дружественных стран. По словам директора центра развития креативной экономики АСИ Екатерины Черкес-заде, экспорт — та сфера, в которой креативный сектор можно использовать именно как инструмент. Креативные индустрии, а это и маркетинг, и упаковка, и дизайн, и коммуникации, могут стать инструментом для продвижения на рынки зарубежных стран любого продукта.
"Мы выезжаем в субъект, встречаемся с предпринимателями, с региональными командами, с представителями общественности, некоммерческим сектором, обсуждаем будущее развития страны по самым разным вопросам. Это касается и демографии, и технологического развития, и кадрового потенциала, и вопросов, связанных с ресурсами, с продовольствием. Именно в этих дискуссиях, в этих встречах рождаются новые стратегические инициативы, новые проекты, которые мы представляем наблюдателям в Совете, руководству нашей страны, президенту нашей страны, председателю наблюдательного Совета" - сказала ранее гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Ранее АСИ и ВЭБ.РВ провели бизнес-миссии в Калининградской и Липецкой областях, в Великом Новгороде и Республике Татарстан.
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Иркутская областьИгорь ШуваловСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Байкальск
 
 
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