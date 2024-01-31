https://ria.ru/20240131/proekty-1924662092.html

В Иркутской области представили проекты развития экспертам ВЭБ и АСИ

В Иркутской области представили проекты развития экспертам ВЭБ и АСИ - РИА Новости, 31.01.2024

В Иркутской области представили проекты развития экспертам ВЭБ и АСИ

Новые проекты развития Иркутской области обсудили эксперты ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) на встречах с представителями местной власти,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:09

2024-01-31T19:09

2024-01-31T19:09

иркутская область

игорь шувалов

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

байкальск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902811327_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_81a8823d54f2b0cf565e54a7bd3f4811.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Новые проекты развития Иркутской области обсудили эксперты ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) на встречах с представителями местной власти, жителями, специалистами и предпринимателями в ходе бизнес-миссии в регион, сообщает ВЭБ.РФ. Двухдневное мероприятие в Иркутской области продолжает серию бизнес-миссий АСИ и ВЭБ.РФ в российские регионы. Цель поездок — поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума "Сильные идеи для нового времени". Возглавляют бизнес-миссии председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. По итогам отбора самые перспективные проекты и идеи затем будут представлены президенту. "С Иркутской областью группу ВЭБ.РФ связывает давнее и конструктивное взаимодействие. В ходе совместной бизнес-миссии ВЭБа и АСИ обсудим проекты и инициативы, которые помогут области развиваться увереннее и вносить свой вклад в развитие всей страны", - пояснил цель бизнес-миссии Шувалов. В первый день эксперты представили проекты в сферах экономики, туризма, экологии, здравоохранения и креативных индустрий. Среди них — туристический кешбэк, субсидирование перелетов и переездов из крупных городов в Иркутскую область, на Байкал и горнолыжные курорты, развитие гостиничного сектора в Братске и Ангарске и поддержка молодых специалистов. Также предлагается организовать мегакампус среднего и дополнительного профобразования в сфере металлургии в Братске на базе Братского госуниверситета. Организации развития уже активно работают в Иркутской области. Так, дочерняя структура ВЭБа БАЙКАЛ.ЦЕНТР, Росмолодежь и правительство региона разработали дорожную карту по развитию Всероссийского молодежного экологического кампуса ЭКО.ЦЕХ на Байкале. Создается сеть экологических троп в Байкальске. За три года в рамках волонтерского лагеря Ассоциацией "Большая Байкальская тропа" и "Байкальским проектом" в Байкальске построено 22 километра туристских троп с участием более 800 волонтеров из 56 регионов России. Делегация также посетила стройплощадку первого пилотного деревянного экодома. Участники бизнес-миссии обсудили реализацию программы развития Байкальска на период до 2040 года, начало демонтажных работ на площадке БЦБК, а также возможность проведения в форумной зоне кампуса ЭКО.ЦЕХ мероприятий, реализуемых министерством по молодежной политике Иркутской области. Кроме этого, в Иркутске прошла проектная сессия по поддержке семьи, рождаемости и многодетности, организованная АСИ. Эксперты проанализировали меры по поддержке семей в регионе, сформулировали предложения по совершенствованию семейно-демографической политики. С креативным сообществом и местной властью представители АСИ обсудили экспортный потенциал Иркутской области и возможности выхода предпринимателей региона на рынки дружественных стран. По словам директора центра развития креативной экономики АСИ Екатерины Черкес-заде, экспорт — та сфера, в которой креативный сектор можно использовать именно как инструмент. Креативные индустрии, а это и маркетинг, и упаковка, и дизайн, и коммуникации, могут стать инструментом для продвижения на рынки зарубежных стран любого продукта. "Мы выезжаем в субъект, встречаемся с предпринимателями, с региональными командами, с представителями общественности, некоммерческим сектором, обсуждаем будущее развития страны по самым разным вопросам. Это касается и демографии, и технологического развития, и кадрового потенциала, и вопросов, связанных с ресурсами, с продовольствием. Именно в этих дискуссиях, в этих встречах рождаются новые стратегические инициативы, новые проекты, которые мы представляем наблюдателям в Совете, руководству нашей страны, президенту нашей страны, председателю наблюдательного Совета" - сказала ранее гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Ранее АСИ и ВЭБ.РВ провели бизнес-миссии в Калининградской и Липецкой областях, в Великом Новгороде и Республике Татарстан.

https://ria.ru/20240130/finansirovanie-1924323887.html

https://ria.ru/20240123/lipetsk-1922971633.html

https://ria.ru/20240112/velikiy_novgorod-1920974342.html

иркутская область

байкальск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иркутская область, игорь шувалов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), байкальск