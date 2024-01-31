Рейтинг@Mail.ru
В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76 - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/prizyv-1924682695.html
В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76
В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76 - РИА Новости, 31.01.2024
В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв РФ провести международное расследование инцидента со сбитым ракетой Patriot... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:50
2024-01-31T21:50
в мире
россия
киев
москва
дмитрий песков
владимир путин
стефан дюжаррик
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584759_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00395b716b0e8be2c60a79a075ec4e95.jpg
ООН, 31 янв – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв РФ провести международное расследование инцидента со сбитым ракетой Patriot российского самолета Ил-76, призвал подождать, поступит ли от Москвы такой запрос международной организации. Отвечая на вопрос о том, готова ли ООН направить экспертов для проведения расследования, Дюжаррик сказал: "Это очень общий вопрос. Давайте посмотрим, получим ли мы запрос и что он повлечет, и тогда мы сможем комментировать этот вопрос". В ответ на вопрос о том, не опасаются ли в ООН всплеска эскалации после того, как российский самолет был сбит на российской территории американской системой, Дюжаррик указал: "У нас нет независимой информации о том, что произошло. Насколько мы понимаем, очевидно, что самолет потерпел крушение". Он добавил, что ООН неоднократно выражала обеспокоенность по поводу "цикла эскалации" в этом конфликте. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ просит прислать международных экспертов и провести "анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot". ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240131/il-76-1924629169.html
https://ria.ru/20240131/krushenie-1924628716.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584759_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_413a83314b14e87dda71988212f866b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, москва, дмитрий песков, владимир путин, стефан дюжаррик, оон, вооруженные силы украины, зрк с-300, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, Киев, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, ООН, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76

ООН не прокомментировала призыв РФ к международному расследованию по делу Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
ООН, 31 янв – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв РФ провести международное расследование инцидента со сбитым ракетой Patriot российского самолета Ил-76, призвал подождать, поступит ли от Москвы такой запрос международной организации.
Отвечая на вопрос о том, готова ли ООН направить экспертов для проведения расследования, Дюжаррик сказал: "Это очень общий вопрос. Давайте посмотрим, получим ли мы запрос и что он повлечет, и тогда мы сможем комментировать этот вопрос".
Путин: Самолет Ил-76 сбит американской системой Patriot - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин
Вчера, 17:10
В ответ на вопрос о том, не опасаются ли в ООН всплеска эскалации после того, как российский самолет был сбит на российской территории американской системой, Дюжаррик указал: "У нас нет независимой информации о том, что произошло. Насколько мы понимаем, очевидно, что самолет потерпел крушение".
Он добавил, что ООН неоднократно выражала обеспокоенность по поводу "цикла эскалации" в этом конфликте.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ просит прислать международных экспертов и провести "анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot".
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Путин: Запад старается замять историю с крушением Ил-76 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Западные СМИ стараются замять крушение Ил-76, заявил Путин
Вчера, 17:08
 
В миреРоссияКиевМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинСтефан ДюжаррикООНВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала