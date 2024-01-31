В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76
ООН не прокомментировала призыв РФ к международному расследованию по делу Ил-76
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
ООН, 31 янв – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв РФ провести международное расследование инцидента со сбитым ракетой Patriot российского самолета Ил-76, призвал подождать, поступит ли от Москвы такой запрос международной организации.
Отвечая на вопрос о том, готова ли ООН направить экспертов для проведения расследования, Дюжаррик сказал: "Это очень общий вопрос. Давайте посмотрим, получим ли мы запрос и что он повлечет, и тогда мы сможем комментировать этот вопрос".
В ответ на вопрос о том, не опасаются ли в ООН всплеска эскалации после того, как российский самолет был сбит на российской территории американской системой, Дюжаррик указал: "У нас нет независимой информации о том, что произошло. Насколько мы понимаем, очевидно, что самолет потерпел крушение".
Он добавил, что ООН неоднократно выражала обеспокоенность по поводу "цикла эскалации" в этом конфликте.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ просит прислать международных экспертов и провести "анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot".
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.