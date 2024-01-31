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В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76

В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76 - РИА Новости, 31.01.2024

В ООН не прокомментировали призыв России к расследованию инцидента с Ил-76

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв РФ провести международное расследование инцидента со сбитым ракетой Patriot... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T21:50

2024-01-31T21:50

2024-01-31T21:50

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ООН, 31 янв – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв РФ провести международное расследование инцидента со сбитым ракетой Patriot российского самолета Ил-76, призвал подождать, поступит ли от Москвы такой запрос международной организации. Отвечая на вопрос о том, готова ли ООН направить экспертов для проведения расследования, Дюжаррик сказал: "Это очень общий вопрос. Давайте посмотрим, получим ли мы запрос и что он повлечет, и тогда мы сможем комментировать этот вопрос". В ответ на вопрос о том, не опасаются ли в ООН всплеска эскалации после того, как российский самолет был сбит на российской территории американской системой, Дюжаррик указал: "У нас нет независимой информации о том, что произошло. Насколько мы понимаем, очевидно, что самолет потерпел крушение". Он добавил, что ООН неоднократно выражала обеспокоенность по поводу "цикла эскалации" в этом конфликте. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ просит прислать международных экспертов и провести "анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot". ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240131/il-76-1924629169.html

https://ria.ru/20240131/krushenie-1924628716.html

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