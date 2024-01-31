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Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS - РИА Новости, 31.01.2024
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14:42 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/prilozhenie-1924584345.html
Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS
Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS - РИА Новости, 31.01.2024
Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS
Сбербанк выпустил новое приложение для своих клиентов с устройствами на iOS под названием "Учет Онлайн", говорится в сообщении банка. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:42
2024-01-31T14:42
экономика
кирилл царев
сбер
сбербанк россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сбербанк выпустил новое приложение для своих клиентов с устройствами на iOS под названием "Учет Онлайн", говорится в сообщении банка. "Новое приложение "Учет Онлайн" для доступа к "Сбербанк Онлайн" сегодня стало доступно для установки на iOS", - сообщили в кредитной организации. В банке добавили, что в первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями "Сбербанк Онлайн" – 12.14.1, 12.15 и 13.02, потому что банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены. Новое мобильное приложение "Учет Онлайн" позволит клиентам оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов "Сбера". "Сбер" заботится о комфорте своих клиентов, поэтому мы сегодня представили новую версию нашего мобильного приложения с новым именем – "Учет Онлайн". И мы просим наших клиентов-пользователей iPhone с устаревшими версиями "Сбербанк Онлайн" оперативно установить новое приложение "Учет Онлайн", потому что банк прекращает поддержку самых старых версий приложений. Тем, кто не так давно устанавливал наш мобильный банк, новое приложение также будет полезно, так как оно стало еще удобнее и функциональнее для пользователей", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
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экономика, кирилл царев, сбер, сбербанк россии
Экономика, Кирилл Царев, Сбер, Сбербанк России
Сбербанк представил новое мобильное приложение для iOS

Сбербанк представил новое мобильное приложение "Учет Онлайн" для iOS

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сбер. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сбербанк выпустил новое приложение для своих клиентов с устройствами на iOS под названием "Учет Онлайн", говорится в сообщении банка.
«
"Новое приложение "Учет Онлайн" для доступа к "Сбербанк Онлайн" сегодня стало доступно для установки на iOS", - сообщили в кредитной организации.
В банке добавили, что в первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями "Сбербанк Онлайн" – 12.14.1, 12.15 и 13.02, потому что банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены.
Новое мобильное приложение "Учет Онлайн" позволит клиентам оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов "Сбера".
"Сбер" заботится о комфорте своих клиентов, поэтому мы сегодня представили новую версию нашего мобильного приложения с новым именем – "Учет Онлайн". И мы просим наших клиентов-пользователей iPhone с устаревшими версиями "Сбербанк Онлайн" оперативно установить новое приложение "Учет Онлайн", потому что банк прекращает поддержку самых старых версий приложений. Тем, кто не так давно устанавливал наш мобильный банк, новое приложение также будет полезно, так как оно стало еще удобнее и функциональнее для пользователей", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
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