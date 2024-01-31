https://ria.ru/20240131/prigovor-1924662966.html

В Москве вынесли приговор мужчине, который довел сына до самоубийства

В Москве вынесли приговор мужчине, который довел сына до самоубийства - РИА Новости, 31.01.2024

В Москве вынесли приговор мужчине, который довел сына до самоубийства

Москвич, который довел до самоубийства девятилетнего сына, осужден на 13 лет строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:13

2024-01-31T19:13

2024-01-31T19:13

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москвич, который довел до самоубийства девятилетнего сына, осужден на 13 лет строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что 11 июля 2022 года тело девятилетнего мальчика нашли под окнами дома на Тихорецком бульваре. Выяснилось, что ребенок покончил с собой, а его отец с ноября 2019 по июль 2022 года систематически применял насилие в отношении сына, крича на него и оскорбляя. "С учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры житель столицы приговорен к 13 годам лишения свободы за доведение до самоубийства своего сына... Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

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москва

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура г. москвы