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В Москве вынесли приговор мужчине, который довел сына до самоубийства
В Москве вынесли приговор мужчине, который довел сына до самоубийства - РИА Новости, 31.01.2024
В Москве вынесли приговор мужчине, который довел сына до самоубийства
Москвич, который довел до самоубийства девятилетнего сына, осужден на 13 лет строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:13
2024-01-31T19:13
2024-01-31T19:13
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москвич, который довел до самоубийства девятилетнего сына, осужден на 13 лет строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что 11 июля 2022 года тело девятилетнего мальчика нашли под окнами дома на Тихорецком бульваре. Выяснилось, что ребенок покончил с собой, а его отец с ноября 2019 по июль 2022 года систематически применял насилие в отношении сына, крича на него и оскорбляя. "С учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры житель столицы приговорен к 13 годам лишения свободы за доведение до самоубийства своего сына... Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240125/arest-1923514845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Прокуратура г. Москвы
В Москве вынесли приговор мужчине, который довел сына до самоубийства
Москвича осудили на 13 лет колонии за доведение до самоубийства 9-летнего сына