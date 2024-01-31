https://ria.ru/20240131/prigovor-1924607200.html

Экс-инспектору Ростехнадзора добавили срок по делу о взрыве на "Листвяжной"

Экс-инспектору Ростехнадзора добавили срок по делу о взрыве на "Листвяжной" - РИА Новости, 31.01.2024

Экс-инспектору Ростехнадзора добавили срок по делу о взрыве на "Листвяжной"

Суд в Кузбассе признал бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова, уже осужденного за взятки по делу о гибели людей на шахте "Листвяжная", виновным в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:13

2024-01-31T16:13

2024-01-31T16:13

происшествия

россия

кемеровская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

генеральная прокуратура рф

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО/МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Суд в Кузбассе признал бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова, уже осужденного за взятки по делу о гибели людей на шахте "Листвяжная", виновным в организации неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ и приговорил к 6 годам колонии, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области. Винокуров в сентябре получил три года колонии за взятку в виде каменного угля с доставкой по месту проживания его близкого родственника, полученную за формальное проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности на "Листвяжной". "Беловский городской суд признал Винокурова С.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч.4 ст. 274.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет... По совокупности преступлений путем частичного сложения… окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сказали в пресс-центре. По той же статье 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) на 4 года условно осуждены старший механик по аэрогазовой защите, автоматике и связи энергомеханической службы шахты "Листвяжная" Илья Смирнов и инженер отдела информационных технологий Артем Чашкин. Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России, установлено, что Винокуров и его коллега по Ростехнадзору Вячеслав Семыкин 18 ноября 2021 года не спустились в подземные горные выработки, однако оформили об этом документы - и из-за недобросовестного исполнения ими служебных обязанностей через неделю произошла авария. "После указанных событий Винокуров и Семыкин привлекли Смирнова и потребовали обеспечить подмену информации о совместном спуске в шахту. Смирнов, в свою очередь, желая угодить инспекторам Ростехнадзора, уговорил Чашкина отредактировать архивные данные администратора автоматизированной системы управления", - добавляется в сообщении. В отношении Семыкина уголовное дело прекращено в связи со смертью. Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.

https://ria.ru/20231205/inspektor-1913792013.html

https://ria.ru/20231028/avarii-1905819081.html

https://ria.ru/20230925/listvyazhnaya-1898427859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, кемеровская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), генеральная прокуратура рф, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе