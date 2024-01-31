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Путин рассказал, когда получил водительские права - РИА Новости, 31.01.2024
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18:20 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/prava-1924648258.html
Путин рассказал, когда получил водительские права
Путин рассказал, когда получил водительские права - РИА Новости, 31.01.2024
Путин рассказал, когда получил водительские права
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в среду вспомнил, что получил свои водительские права в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:20
2024-01-31T18:20
общество
россия
владимир путин
досааф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в среду вспомнил, что получил свои водительские права в 20 лет на военной кафедре в университете. "Я лично получил водительское удостоверение, когда мне было 20 лет. Не в ДОСААФ, правда, а в университете, на военной кафедре. Но в ДОСААФ то же самое происходило всегда. Конечно, это очень нужно и очень востребовано", - сказал он. Путин также отметил, что в ДОСААФ, которое сегодня возрождает Минобороны, "многое можно и нужно сделать". "И мы, конечно, будем делать это дальше... И там много навыков полезных, особенно у молодых людей, возникает", - добавил он.
https://ria.ru/20240129/putin-1924154250.html
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общество, россия, владимир путин, досааф
Общество, Россия, Владимир Путин, ДОСААФ
Путин рассказал, когда получил водительские права

Путин рассказал, что получил водительские права в 20 лет на военной кафедре

© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в среду вспомнил, что получил свои водительские права в 20 лет на военной кафедре в университете.
"Я лично получил водительское удостоверение, когда мне было 20 лет. Не в ДОСААФ, правда, а в университете, на военной кафедре. Но в ДОСААФ то же самое происходило всегда. Конечно, это очень нужно и очень востребовано", - сказал он.
Путин также отметил, что в ДОСААФ, которое сегодня возрождает Минобороны, "многое можно и нужно сделать".
"И мы, конечно, будем делать это дальше... И там много навыков полезных, особенно у молодых людей, возникает", - добавил он.
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