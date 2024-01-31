https://ria.ru/20240131/prava-1924648258.html

Путин рассказал, когда получил водительские права

Путин рассказал, когда получил водительские права - РИА Новости, 31.01.2024

Путин рассказал, когда получил водительские права

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в среду вспомнил, что получил свои водительские права в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:20

2024-01-31T18:20

2024-01-31T18:20

общество

россия

владимир путин

досааф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в среду вспомнил, что получил свои водительские права в 20 лет на военной кафедре в университете. "Я лично получил водительское удостоверение, когда мне было 20 лет. Не в ДОСААФ, правда, а в университете, на военной кафедре. Но в ДОСААФ то же самое происходило всегда. Конечно, это очень нужно и очень востребовано", - сказал он. Путин также отметил, что в ДОСААФ, которое сегодня возрождает Минобороны, "многое можно и нужно сделать". "И мы, конечно, будем делать это дальше... И там много навыков полезных, особенно у молодых людей, возникает", - добавил он.

https://ria.ru/20240129/putin-1924154250.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, досааф