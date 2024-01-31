https://ria.ru/20240131/pozhar-1924691353.html

В Краснодаре загорелся торговый павильон на рынке

В Краснодаре загорелся торговый павильон на рынке - РИА Новости, 31.01.2024

В Краснодаре загорелся торговый павильон на рынке

Торговый павильон загорелся на Восточном рынке в Краснодаре, предварительно, огонь распространился на площади 250 квадратных метров, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T23:11

2024-01-31T23:11

2024-01-31T23:11

происшествия

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Торговый павильон загорелся на Восточном рынке в Краснодаре, предварительно, огонь распространился на площади 250 квадратных метров, сообщило МЧС России в телеграм-канале ведомства."В Краснодаре огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. Горит торговый павильон на Восточном рынке. Предварительно, огонь охватил 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего на месте работают 57 специалистов и 25 единиц техники.

https://ria.ru/20240131/sklad-1924536481.html

краснодар

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)