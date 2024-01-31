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В Краснодаре загорелся торговый павильон на рынке
В Краснодаре загорелся торговый павильон на рынке - РИА Новости, 31.01.2024
В Краснодаре загорелся торговый павильон на рынке
Торговый павильон загорелся на Восточном рынке в Краснодаре, предварительно, огонь распространился на площади 250 квадратных метров, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T23:11
2024-01-31T23:11
2024-01-31T23:11
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Торговый павильон загорелся на Восточном рынке в Краснодаре, предварительно, огонь распространился на площади 250 квадратных метров, сообщило МЧС России в телеграм-канале ведомства."В Краснодаре огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар. Горит торговый павильон на Восточном рынке. Предварительно, огонь охватил 250 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего на месте работают 57 специалистов и 25 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре загорелся торговый павильон на рынке
На Восточном рынке в Краснодаре загорелся павильон на площади 250 "квадратов"