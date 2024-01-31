https://ria.ru/20240131/posylka-1924552633.html

Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную посылку с теплыми вещами

Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную посылку с теплыми вещами - РИА Новости, 31.01.2024

Брянская епархия передала бойцам СВО гуманитарную посылку с теплыми вещами

Священники Брянской епархии по благословению митрополита Брянского и Севского Александра посетили воинское подразделение ВС РФ в Западном военном округе и... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:38

2024-01-31T12:38

2024-01-31T12:38

надежные люди

брянск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Священники Брянской епархии по благословению митрополита Брянского и Севского Александра посетили воинское подразделение ВС РФ в Западном военном округе и передали бойцам гуманитарную посылку с теплыми вещами, домашними продуктами, детскими рисунками и письмами, сообщили в пресс-службе Брянской епархии. "В расположение воинского подразделения была доставлена разнообразная гуманитарная помощь. В нее вошли теплые вещи и обувь, мобильные телефоны, средства личной гигиены, бытовая химия и медицинские препараты. Домашняя выпечка и домашняя консервация, котлеты, сало, тушенка, молочные продукты и разные сладости, с любовью приготовленные нашими бабушками и матерями, напомнили нашим солдатам о доме и внесли разнообразие в строгое солдатское меню", – говорится в сообщении. Также на позицию привезли блиндажную печь, которая "согреет наших бойцов и создаст уют в зимнюю непогоду". Отмечается, что гуманитарную посылку доставили настоятель храма в честь Преподобного Сергия Радонежского в поселке Радице-Крыловке иерей Владимир Гришин и клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы города Брянска иерей Константин Васильев. "Особую радость и умиление в сердцах наших воинов вызвали привезенные письма, написанные детьми и жителями нашего города. Искренние слова благодарности и незамысловатые детские рисунки согревают сердца и поднимают боевой дух нашим воинам. Многие письма солдаты носят рядом с сердцем и перечитывают их десятки раз", – подчеркивается в сообщении. Уточняется, что гуманитарная помощь для воинов собрана прихожанами городских храмов и неравнодушными людьми Брянска. Священнослужители совершили в расположении воинского подразделения таинства исповеди и причастия военнослужащих и передали бойцам стяг с изображением Спаса Нерукотворного, молитвенные нательные пояски, иконы и молитвословы. "Приезд священников всегда востребован и вызывает у военнослужащих духовную радость и эмоциональный подъем. Духовная поддержка и благословение на ратные подвиги укрепляют наших воинов и дают возможность стойко переносить все тяготы и лишения солдатской службы", – добавили в епархии.

https://ria.ru/20240130/krym-1924433496.html

https://ria.ru/20240126/svechi-1923643756.html

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брянск, вооруженные силы рф