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Гаврилов: Россия ответит на наращивание поставок режиму Зеленского - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/postavki-1924674491.html
Гаврилов: Россия ответит на наращивание поставок режиму Зеленского
Гаврилов: Россия ответит на наращивание поставок режиму Зеленского - РИА Новости, 31.01.2024
Гаврилов: Россия ответит на наращивание поставок режиму Зеленского
Евросоюз изначально делал всё для эскалации украинского конфликта, но Россия не оставит без ответа ведение "войны по доверенности", а также неуклонное... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:31
2024-01-31T20:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
вена
константин гаврилов
владимир зеленский
евросоюз
нато
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ВЕНА, 31 янв - РИА Новости. Евросоюз изначально делал всё для эскалации украинского конфликта, но Россия не оставит без ответа ведение "войны по доверенности", а также неуклонное наращивание поставок режиму Владимира Зеленского вооружений, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Подчёркиваем: ведение "войны по доверенности", неуклонное наращивание поставок режиму Владимира Зеленского вооружений и военной техники, противозаконное согласование предложения по использованию доходов от замороженных российских активов несопоставимы с заявлениями о демократии и важности установления мира на Украине. Разумеется, мы не оставим это без адекватного ответа", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1068-м пленарном заседании ФСОБ. Как отметил дипломат, Евросоюз изначально делал всё для эскалации украинского конфликта. "Будь то в 2014 или в 2024 году, если до недавнего времени ЕС считал необходимым "помогать Украине столько, сколько потребуется", то теперь призывает работать над "обеспечением победы во что бы то ни стало". И если сам ЕС готов бросить на Украину большую часть имеющихся в его распоряжении ресурсов, что неминуемо приведет к существенному ослаблению евроинтеграции, то это выбор тех политиков, кто сегодня оказался у "евроруля", - отметил глава делегации РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240131/vooruzheniya-1924645417.html
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россия, украина, вена, константин гаврилов, владимир зеленский, евросоюз, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вена, Константин Гаврилов, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров
Гаврилов: Россия ответит на наращивание поставок режиму Зеленского

Гаврилов: Россия ответит на неуклонное наращивание поставок режиму Зеленского

© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
© Arms Control Delegation in Vienna
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
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ВЕНА, 31 янв - РИА Новости. Евросоюз изначально делал всё для эскалации украинского конфликта, но Россия не оставит без ответа ведение "войны по доверенности", а также неуклонное наращивание поставок режиму Владимира Зеленского вооружений, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«
"Подчёркиваем: ведение "войны по доверенности", неуклонное наращивание поставок режиму Владимира Зеленского вооружений и военной техники, противозаконное согласование предложения по использованию доходов от замороженных российских активов несопоставимы с заявлениями о демократии и важности установления мира на Украине. Разумеется, мы не оставим это без адекватного ответа", - сказал Гаврилов в среду, выступая на 1068-м пленарном заседании ФСОБ.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В ЕС подсчитали, что поставили Украине вооружения на 28 миллиардов евро
Вчера, 18:07
Как отметил дипломат, Евросоюз изначально делал всё для эскалации украинского конфликта.
«
"Будь то в 2014 или в 2024 году, если до недавнего времени ЕС считал необходимым "помогать Украине столько, сколько потребуется", то теперь призывает работать над "обеспечением победы во что бы то ни стало". И если сам ЕС готов бросить на Украину большую часть имеющихся в его распоряжении ресурсов, что неминуемо приведет к существенному ослаблению евроинтеграции, то это выбор тех политиков, кто сегодня оказался у "евроруля", - отметил глава делегации РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Уже поймали!" Заявление Зеленского о НАТО шокировало пользователей Сети
Вчера, 17:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВенаКонстантин ГавриловВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОСергей Лавров
 
 
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