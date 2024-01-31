https://ria.ru/20240131/pomosch-1924582095.html

ЕС может прогнуть страны, не желающие помогать Киеву, считает эксперт

ЕС может прогнуть страны, не желающие помогать Киеву, считает эксперт - РИА Новости, 31.01.2024

ЕС может прогнуть страны, не желающие помогать Киеву, считает эксперт

Евросоюз может оказать достаточно давления на страны блока, в частности на Венгрию, если те будут отклонятся от поддержки Украины, но рано или поздно наступит... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:33

2024-01-31T14:33

2024-01-31T14:33

украина

венгрия

брюссель

евросоюз

российский государственный гуманитарный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856549739_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_de30d0348fe7c861fe0f3647c192b376.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Евросоюз может оказать достаточно давления на страны блока, в частности на Венгрию, если те будут отклонятся от поддержки Украины, но рано или поздно наступит усталость от этого, заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Первого февраля в Брюсселе ожидается саммит государств Евросоюза. Агентство Блумберг ранее сообщало, что страны ЕС на этом саммите готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро. Насчет финансирования Киева еще сохраняются разногласия с Венгрией, рассказал во вторник журналистам высокопоставленный источник в Брюсселе. Газета Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза сообщила, что ЕС может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе. "Иллюзий у нас здесь быть не должно. У Евросоюза есть возможности прогнуть Венгрию и даже Австрию, которая куда более влиятельная (Австрия оказывает Украине только невоенную помощь)… Недооценивать возможности Брюсселя здесь нам не стоит", - сказал Трухачев на круглом столе о возможных последствиях решений саммита ЕС, организованном в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". При этом он подчеркнул, что внутри большинства стран Европы есть политические силы, выступающие "если не за прекращение поддержки Украины, то за ее значительное сокращение". "Здесь вода камень точит. В конце концов, в какой-то момент усталость (от поддержки Украины - ред.) наступит, но пока что до этой усталости далеко", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20240131/evrosoyuz-1924578242.html

https://ria.ru/20240131/evrosoyuz-1924568137.html

украина

венгрия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, венгрия, брюссель, евросоюз, российский государственный гуманитарный университет