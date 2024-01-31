https://ria.ru/20240131/pomosch-1924518500.html

ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности

ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности - РИА Новости, 31.01.2024

ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсуждение военной помощи Украины главами минобороны стран ЕС в среду пройдет за закрытыми дверями из-за... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:47

2024-01-31T10:47

2024-01-31T10:47

в мире

украина

россия

брюссель

сергей лавров

жозеп боррель

дмитрий песков

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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсуждение военной помощи Украины главами минобороны стран ЕС в среду пройдет за закрытыми дверями из-за секретности обсуждаемого досье. "Это будет закрытое обсуждение исключительно между министрами, учитывая конфиденциальный характер информации, которой мы намерены делиться друг с другом", - сказал он перед началом неформальной встречи глав минобороны стран сообщества в Брюсселе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html

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россия

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз, нато