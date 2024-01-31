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ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности - РИА Новости, 31.01.2024
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10:47 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/pomosch-1924518500.html
ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности
ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности - РИА Новости, 31.01.2024
ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсуждение военной помощи Украины главами минобороны стран ЕС в среду пройдет за закрытыми дверями из-за... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:47
2024-01-31T10:47
в мире
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россия
брюссель
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсуждение военной помощи Украины главами минобороны стран ЕС в среду пройдет за закрытыми дверями из-за секретности обсуждаемого досье. "Это будет закрытое обсуждение исключительно между министрами, учитывая конфиденциальный характер информации, которой мы намерены делиться друг с другом", - сказал он перед началом неформальной встречи глав минобороны стран сообщества в Брюсселе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности

Боррель: главы Минобороны стран ЕС обсудят помощь Украине в строгой секретности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что обсуждение военной помощи Украины главами минобороны стран ЕС в среду пройдет за закрытыми дверями из-за секретности обсуждаемого досье.
"Это будет закрытое обсуждение исключительно между министрами, учитывая конфиденциальный характер информации, которой мы намерены делиться друг с другом", - сказал он перед началом неформальной встречи глав минобороны стран сообщества в Брюсселе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаРоссияБрюссельСергей ЛавровЖозеп БоррельДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
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