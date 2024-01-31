https://ria.ru/20240131/podrostok-1924514688.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 31.01.2024

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области хоккеистов находится в тяжелом состоянии, второй ребенок – в состоянии средней тяжести, сообщили... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:27

2024-01-31T10:27

2024-01-31T10:27

происшествия

новоуральск

россия

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области хоккеистов находится в тяжелом состоянии, второй ребенок – в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. "Один в тяжелом (состоянии - ред.), другой – средней тяжести", – сказал собеседник агентства. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Ранее Минздрав России уточнял, что врачи эвакуировали двух детей в состоянии средней степени тяжести в больницу Екатеринбурга. Как сообщали в региональном управлении СК РФ, было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Горелых отмечал, что водитель автобуса превысил скорость, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html

новоуральск

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новоуральск, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)