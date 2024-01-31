Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
Подросток-хоккеист, пострадавший в ДТП на Урале, находится в тяжелом состоянии
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области хоккеистов находится в тяжелом состоянии, второй ребенок – в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Один в тяжелом (состоянии - ред.), другой – средней тяжести", – сказал собеседник агентства.
По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.
В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Ранее Минздрав России уточнял, что врачи эвакуировали двух детей в состоянии средней степени тяжести в больницу Екатеринбурга.
Как сообщали в региональном управлении СК РФ, было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Горелых отмечал, что водитель автобуса превысил скорость, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.