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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 31.01.2024
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10:27 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/podrostok-1924514688.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 31.01.2024
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области хоккеистов находится в тяжелом состоянии, второй ребенок – в состоянии средней тяжести, сообщили... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:27
2024-01-31T10:27
происшествия
новоуральск
россия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области хоккеистов находится в тяжелом состоянии, второй ребенок – в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. "Один в тяжелом (состоянии - ред.), другой – средней тяжести", – сказал собеседник агентства. По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Ранее Минздрав России уточнял, что врачи эвакуировали двух детей в состоянии средней степени тяжести в больницу Екатеринбурга. Как сообщали в региональном управлении СК РФ, было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Горелых отмечал, что водитель автобуса превысил скорость, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html
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происшествия, новоуральск, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новоуральск, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Подросток-хоккеист, пострадавший в ДТП на Урале, находится в тяжелом состоянии

© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиНа месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
На месте ДТП с участием автобуса в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области хоккеистов находится в тяжелом состоянии, второй ребенок – в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Один в тяжелом (состоянии - ред.), другой – средней тяжести", – сказал собеседник агентства.
По данным руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной Citroën. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" возрастом 15-16 лет, которые возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области.
В результате аварии трое из легковушки, а также тренер команды погибли. Ранее Минздрав России уточнял, что врачи эвакуировали двух детей в состоянии средней степени тяжести в больницу Екатеринбурга.
Как сообщали в региональном управлении СК РФ, было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Горелых отмечал, что водитель автобуса превысил скорость, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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ПроисшествияНовоуральскРоссияСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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