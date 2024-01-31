https://ria.ru/20240131/podpisi-1924650540.html

Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной

Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной - РИА Новости, 31.01.2024

Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной

Собранные в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина подписи будут храниться в специальном месте под охраной, сообщил... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:29

2024-01-31T18:29

2024-01-31T18:29

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

артем жога

цик рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Собранные в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина подписи будут храниться в специальном месте под охраной, сообщил сопредседатель штаба кандидата штаба Артем Жога. "Наш кандидат был зарегистрирован, собрано было (подписей - ред.) в десять раз больше (необходимого количества - ред.), они будут храниться в определенном месте, закрыты семью печатями и семью замками, соответственно, под охраной. Ну и в будущем это пополнится база наших жителей, поддерживающих нашего кандидата в президенты", - сказал он журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, артем жога, цик рф