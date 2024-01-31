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Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
18:29 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/podpisi-1924650540.html
Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной
Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной - РИА Новости, 31.01.2024
Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной
Собранные в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина подписи будут храниться в специальном месте под охраной, сообщил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:29
2024-01-31T18:29
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
артем жога
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Собранные в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина подписи будут храниться в специальном месте под охраной, сообщил сопредседатель штаба кандидата штаба Артем Жога. "Наш кандидат был зарегистрирован, собрано было (подписей - ред.) в десять раз больше (необходимого количества - ред.), они будут храниться в определенном месте, закрыты семью печатями и семью замками, соответственно, под охраной. Ну и в будущем это пополнится база наших жителей, поддерживающих нашего кандидата в президенты", - сказал он журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, владимир путин, артем жога, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Артем Жога, ЦИК РФ
Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной

Жога: подписи в поддержку Путина будут хранить в надежном месте под охраной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина
Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Собранные в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина подписи будут храниться в специальном месте под охраной, сообщил сопредседатель штаба кандидата штаба Артем Жога.
"Наш кандидат был зарегистрирован, собрано было (подписей - ред.) в десять раз больше (необходимого количества - ред.), они будут храниться в определенном месте, закрыты семью печатями и семью замками, соответственно, под охраной. Ну и в будущем это пополнится база наших жителей, поддерживающих нашего кандидата в президенты", - сказал он журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинАртем ЖогаЦИК РФ
 
 
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