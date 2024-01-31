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Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной
Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной - РИА Новости, 31.01.2024
Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной
Собранные в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина подписи будут храниться в специальном месте под охраной, сообщил... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:29
2024-01-31T18:29
2024-01-31T18:29
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
артем жога
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Собранные в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина подписи будут храниться в специальном месте под охраной, сообщил сопредседатель штаба кандидата штаба Артем Жога. "Наш кандидат был зарегистрирован, собрано было (подписей - ред.) в десять раз больше (необходимого количества - ред.), они будут храниться в определенном месте, закрыты семью печатями и семью замками, соответственно, под охраной. Ну и в будущем это пополнится база наших жителей, поддерживающих нашего кандидата в президенты", - сказал он журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, артем жога, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Артем Жога, ЦИК РФ
Подписи в поддержку Путина будут хранить под охраной
Жога: подписи в поддержку Путина будут хранить в надежном месте под охраной
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Собранные в поддержку кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина подписи будут храниться в специальном месте под охраной, сообщил сопредседатель штаба кандидата штаба Артем Жога.
"Наш кандидат был зарегистрирован, собрано было (подписей - ред.) в десять раз больше (необходимого количества - ред.), они будут храниться в определенном месте, закрыты семью печатями и семью замками, соответственно, под охраной. Ну и в будущем это пополнится база наших жителей, поддерживающих нашего кандидата в президенты", - сказал он журналистам.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ
зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
, Владислава Даванкова
и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.