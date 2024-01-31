Рейтинг@Mail.ru
Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:10 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924560102.html
Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году
Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году - РИА Новости, 31.01.2024
Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году
В минувшем году в Московской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более двух тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:10
2024-01-31T13:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
эко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923467341_214:0:3855:2048_1920x0_80_0_0_38b32bbe7980ab3f75f3c7eb171ed093.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В минувшем году в Московской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более двух тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительницам Подмосковья в рамках ОМС и при наличии медицинских показаний доступна процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Процедуру реализуют благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который включен в нацпроект "Демография". "Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно. Так, в прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более двух тысяч детей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, получение данной услуги в регионе возможно бесплатно, при оформлении квоты. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Подмосковья в разделе "Информация".
https://realty.ria.ru/20240130/poliklinika-1924425013.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923467341_828:0:3559:2048_1920x0_80_0_0_39b41e34f48c21e233f7472324872f1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова , эко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , ЭКО

Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный ребенок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В минувшем году в Московской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более двух тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Жительницам Подмосковья в рамках ОМС и при наличии медицинских показаний доступна процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме.
Строительство поликлиники - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Поликлинику в ЖК "Пригород Лесное" в Подмосковье построят до конца года
Вчера, 17:42
Процедуру реализуют благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который включен в нацпроект "Демография".
"Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно. Так, в прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более двух тысяч детей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, получение данной услуги в регионе возможно бесплатно, при оформлении квоты. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Подмосковья в разделе "Информация".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЭКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала