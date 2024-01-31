https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924560102.html

Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году

Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году - РИА Новости, 31.01.2024

Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году

В минувшем году в Московской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более двух тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:10

2024-01-31T13:10

2024-01-31T13:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

эко

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В минувшем году в Московской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более двух тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительницам Подмосковья в рамках ОМС и при наличии медицинских показаний доступна процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Процедуру реализуют благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который включен в нацпроект "Демография". "Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно. Так, в прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более двух тысяч детей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, получение данной услуги в регионе возможно бесплатно, при оформлении квоты. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Подмосковья в разделе "Информация".

https://realty.ria.ru/20240130/poliklinika-1924425013.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , эко