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Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году
Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году - РИА Новости, 31.01.2024
Свыше двух тысяч детей родилось в Подмосковье после ЭКО в 2023 году
В минувшем году в Московской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более двух тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:10
2024-01-31T13:10
2024-01-31T13:10
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В минувшем году в Московской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более двух тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жительницам Подмосковья в рамках ОМС и при наличии медицинских показаний доступна процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме. Процедуру реализуют благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который включен в нацпроект "Демография". "Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно. Так, в прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более двух тысяч детей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, получение данной услуги в регионе возможно бесплатно, при оформлении квоты. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Подмосковья в разделе "Информация".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , эко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , ЭКО
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В минувшем году в Московской области после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более двух тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Жительницам Подмосковья в рамках ОМС и при наличии медицинских показаний доступна процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса – технологии, позволяющей использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме.
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Процедуру реализуют благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который включен в нацпроект "Демография".
"Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно. Так, в прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более двух тысяч детей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, получение данной услуги в регионе возможно бесплатно, при оформлении квоты. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Подмосковья в разделе "Информация".