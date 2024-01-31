https://ria.ru/20240131/podlodka-1924546271.html

ВМФ получил дизель-электрическую подлодку проекта "Кронштадт"

ВМФ получил дизель-электрическую подлодку проекта "Кронштадт" - РИА Новости, 31.01.2024

ВМФ получил дизель-электрическую подлодку проекта "Кронштадт"

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 "Кронштадт", построенную на "Адмиралтейских верфях" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию),... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:22

2024-01-31T12:22

2024-01-31T12:22

безопасность

кронштадт

николай евменов

адмиралтейские верфи

вмф рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 "Кронштадт", построенную на "Адмиралтейских верфях" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передали Военно-морскому флоту РФ. Торжественная церемония поднятия военно-морского флага на подлодке состоялась на "Адмиралтейских верфях", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня праздничный для Военно-морского флота день. Сегодня мы принимаем подводную лодку нового поколения, лодку, которая основана совершенно на новых физических принципах, которая несет грозное оружие – и не случайно эта лодка носит название "Кронштадт". Кронштадт – это то место, откуда начинался российский флот, это тот отправной пункт, откуда в кругосветное плавание уходили российские, советские и опять российские корабли", - сказал на церемонии главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. По его словам, подлодка "показала на ходовых государственных испытаниях все лучшие качества", заложенные конструкторами. "Поэтому огромное спасибо конструкторскому бюро "Рубин" и их замечательным светлым головам, что заложили такие боевые характеристики. Все они подтвердились. Ну и, конечно же, это золотые руки судостроителей "Адмиралтейских верфей", - добавил адмирал. Он отметил, что "Кронштадт" войдет в состав Северного флота - как и вся серия подлодок проекта 677. Позже Евменов подтвердил журналистам, что следующую подлодку этого проекта "Великие Луки" передадут ВМФ в 2024 году. "Корабелы обещали, корабелы держат свое слово. Сейчас идет период испытаний подлодки", - отметил главком. Подлодка "Великие Луки" уже завершила этап заводских ходовых испытаний. Также на "Адмиралтейских верфях" продолжается строительство еще двух подводных кораблей проекта 677 – "Вологда" и "Ярославль", их заложили парно в июне 2022 года. "Адмиралтейские верфи" строили подводную лодку "Кронштадт" по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля - "Санкт-Петербурга". Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подлодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.

https://ria.ru/20240114/komanduyuschiy-1921262284.html

https://ria.ru/20231219/flot-1916744864.html

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, кронштадт, николай евменов, адмиралтейские верфи, вмф рф