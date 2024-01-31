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Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 31.01.2024 (обновлено: 16:24 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/plennye-1924607861.html
Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных
Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных - РИА Новости, 31.01.2024
Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных
Посредниками при состоявшемся сегодня обмене пленными между Россией и Украиной выступили ОАЭ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:15
2024-01-31T16:24
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посредниками при состоявшемся сегодня обмене пленными между Россией и Украиной выступили ОАЭ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
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в мире, оаэ, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ОАЭ, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных

Минобороны: ОАЭ оказали содействие при возвращении российских военных из плена

© Минобороны РоссииВозвращение российских военнослужащих из украинского плена
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена
© Минобороны России
Возвращение российских военнослужащих из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посредниками при состоявшемся сегодня обмене пленными между Россией и Украиной выступили ОАЭ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.
Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОАЭРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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