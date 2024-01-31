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Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных

Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных - РИА Новости, 31.01.2024

Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных

Посредниками при состоявшемся сегодня обмене пленными между Россией и Украиной выступили ОАЭ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:15

2024-01-31T16:15

2024-01-31T16:24

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посредниками при состоявшемся сегодня обмене пленными между Россией и Украиной выступили ОАЭ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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