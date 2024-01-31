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Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных
Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных - РИА Новости, 31.01.2024
Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных
Посредниками при состоявшемся сегодня обмене пленными между Россией и Украиной выступили ОАЭ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:15
2024-01-31T16:15
2024-01-31T16:24
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посредниками при состоявшемся сегодня обмене пленными между Россией и Украиной выступили ОАЭ, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.Ранее в российском военном ведомстве заявили о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной - в Россию вернулось 195 солдат, на подконтрольную Киеву территорию - 195 военных ВСУ.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны рассказало о посредничестве ОАЭ при возвращении пленных
Минобороны: ОАЭ оказали содействие при возвращении российских военных из плена