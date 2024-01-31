https://ria.ru/20240131/plennye-1924492167.html
Сальдо назвал условие для новых переговоров с Украиной по обмену пленными
Сальдо назвал условие для новых переговоров с Украиной по обмену пленными - РИА Новости, 31.01.2024
Сальдо назвал условие для новых переговоров с Украиной по обмену пленными
Доверять киевскому режиму после сбитого российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту нельзя, но переговоры по их обмену нужно продолжать,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T06:36
2024-01-31T06:36
2024-01-31T06:36
владимир сальдо
владимир путин
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киев
вооруженные силы украины
ил-76
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доверять киевскому режиму после сбитого российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту нельзя, но переговоры по их обмену нужно продолжать, эту работу можно проводить с участием нейтральных стран-посредников, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Ну, мы не относимся к кровожадным таким же изуверам, которые сидят в Киеве на Банковой. Поэтому обмен пленными по всем правилам военного времени - он должен осуществляться. Если уже люди попали в плен, то он должен идти дальше. Единственное, там договариваться не с кем. Ну как можно договариваться с наперсточниками, которые сегодня говорят одно, а через два часа - совершенно другое? И не только говорят - делают другое", - подчеркнул собеседник агентства. При этом, считает Сальдо, Киеву "доверять нельзя", а переговоры по обмену возможно продолжить только с участием нейтральных стран-посредников. "Работа, конечно, будет продолжаться, я в этом уверен, что все равно, даже в самой тупиковой ситуации нужно искать выход. Нельзя идти именно полностью на такое ультимативное противостояние, которое приводит к таким вот результатам очень негативным. Поэтому продолжать переговоры нужно, но, видимо, в них надо включать тех, кто даже с точки зрения Киева для них нейтральным является. То есть должны быть гаранты от других стран, которые являются нейтральными. Не участниками, не поддерживающими ту или иную сторону, а просто нейтральными. Я уверен, такие есть", - заключил губернатор Херсонской области. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240131/il-76-1924488254.html
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владимир сальдо, владимир путин, дмитрий песков, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области
Владимир Сальдо, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Сальдо назвал условие для новых переговоров с Украиной по обмену пленными
Сальдо: переговоры по обмену пленными с Киевом надо продолжать через посредников
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доверять киевскому режиму после сбитого российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту нельзя, но переговоры по их обмену нужно продолжать, эту работу можно проводить с участием нейтральных стран-посредников, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Ну, мы не относимся к кровожадным таким же изуверам, которые сидят в Киеве на Банковой. Поэтому обмен пленными по всем правилам военного времени - он должен осуществляться. Если уже люди попали в плен, то он должен идти дальше. Единственное, там договариваться не с кем. Ну как можно договариваться с наперсточниками, которые сегодня говорят одно, а через два часа - совершенно другое? И не только говорят - делают другое", - подчеркнул собеседник агентства.
При этом, считает Сальдо, Киеву "доверять нельзя", а переговоры по обмену возможно продолжить только с участием нейтральных стран-посредников.
"Работа, конечно, будет продолжаться, я в этом уверен, что все равно, даже в самой тупиковой ситуации нужно искать выход. Нельзя идти именно полностью на такое ультимативное противостояние, которое приводит к таким вот результатам очень негативным. Поэтому продолжать переговоры нужно, но, видимо, в них надо включать тех, кто даже с точки зрения Киева для них нейтральным является. То есть должны быть гаранты от других стран, которые являются нейтральными. Не участниками, не поддерживающими ту или иную сторону, а просто нейтральными. Я уверен, такие есть", - заключил губернатор Херсонской области.
ВСУ
24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью
, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента Владимира Путина
, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции
или США
.
Сальдо объяснил, как Киевский режим просчитался с атакой на Ил-76
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систе
м С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
После сбитого Ил-76 у Зеленского нет политического будущего, уверен Сальдо