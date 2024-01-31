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Госдеп: США готовят план, как приступить к созданию независимой Палестины - РИА Новости, 31.01.2024
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21:01 31.01.2024 (обновлено: 21:20 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/plan-1924677160.html
Госдеп: США готовят план, как приступить к созданию независимой Палестины
Госдеп: США готовят план, как приступить к созданию независимой Палестины - РИА Новости, 31.01.2024
Госдеп: США готовят план, как приступить к созданию независимой Палестины
США находятся в процессе выработки плана о том, как приступить к созданию независимого государства Палестина, заявил официальный представитель американского... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:01
2024-01-31T21:20
в мире
сша
палестина
государственный департамент сша
израиль
энтони блинкен
хамас
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США находятся в процессе выработки плана о том, как приступить к созданию независимого государства Палестина, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер."Мы рассматриваем широкий набор опций, обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США", - сообщил он журналистам на брифинге в ответ на вопрос о планах Вашингтона признать палестинское государство.Представитель госдепа добавил, что американские власти в настоящее время осуществляют "процессы планирования политики" относительно того, как лучше всего продвинуться в создании палестинского государства.Ранее интернет-издание Axios сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен поручил своим подчиненным провести оценку возможных вариантов признания палестинского государства со стороны США и международного сообщества.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240131/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240131/usiliya-1924664195.html
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в мире, сша, палестина, государственный департамент сша, израиль, энтони блинкен, хамас, оон, владимир путин
В мире, США, Палестина, Государственный департамент США, Израиль, Энтони Блинкен, ХАМАС, ООН, Владимир Путин
Госдеп: США готовят план, как приступить к созданию независимой Палестины

Госдеп: США работают над планом, как приступить к созданию независимой Палестины

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США находятся в процессе выработки плана о том, как приступить к созданию независимого государства Палестина, заявил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Мы рассматриваем широкий набор опций, обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с другими партнерами внутри правительства США", - сообщил он журналистам на брифинге в ответ на вопрос о планах Вашингтона признать палестинское государство.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Представитель госдепа добавил, что американские власти в настоящее время осуществляют "процессы планирования политики" относительно того, как лучше всего продвинуться в создании палестинского государства.
Ранее интернет-издание Axios сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен поручил своим подчиненным провести оценку возможных вариантов признания палестинского государства со стороны США и международного сообщества.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Израиль заявил, что непрерывно пытается освободить всех заложников из Газы
Вчера, 19:19
Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Минздрав Палестины назвал число погибших при ударах Израиля в секторе Газа
Вчера, 13:08
 
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