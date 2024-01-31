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Посольство в Эстонии возмущено решением о переносе могилы советских военных

Посольство в Эстонии возмущено решением о переносе могилы советских военных - РИА Новости, 31.01.2024

Посольство в Эстонии возмущено решением о переносе могилы советских военных

Посольство РФ в Эстонии возмущено решением властей республики перенести останки 38 советских военнослужащих на Военном кладбище в Таллине. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:29

2024-01-31T16:29

2024-01-31T16:29

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии возмущено решением властей республики перенести останки 38 советских военнослужащих на Военном кладбище в Таллине. "Анонсированная в ноябре прошлого года Эстонским военным музеем акция по "перезахоронению" останков военнослужащих Советской Армии и Флота принимает ужасающие масштабы. Соответствующие информационные таблички появились уже у 38 могил воинов, которым местные гробокопатели обязаны жизнью. Причем делается это втихаря, без какого-либо освещения в СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте посольства. Эстонский военный музей заявил ранее, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище. Тогда речь шла о 16 могилах и надгробных камнях. Согласно порядку управления кладбищем, музей обязан за шесть месяцев оповестить родственников захороненных солдат. У него нет их контактных данных, поэтому были установлены таблички с номером телефона сотрудника музея, который объяснит суть происходящего. Российские дипломаты считают, что власти рассчитывают, не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и в отсутствие возражений демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними. "Посольство возмущено намерением администрации кладбища осквернить могилы, расценивает это как очередной кощунственный акт государственного вандализма в отношении объектов советского (российского) военно-мемориального наследия, направленный на пересмотр итогов Второй мировой войны, требует не допустить позорного глумления над умершими и убрать с могил информационные таблички", - заявили в посольстве. Был также опубликован список 38 захоронений, от которых планируют избавиться.

https://ria.ru/20240127/pamyatniki-1923887460.html

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