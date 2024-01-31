https://ria.ru/20240131/pchelka-1924489055.html

В России разработали модель летающего "каршеринга"

В России разработали модель летающего "каршеринга" - РИА Новости, 31.01.2024

В России разработали модель летающего "каршеринга"

Российские инженеры разработали модель одноместного летательного аппарата "Пчелка" с низким расходом топлива, его можно будет использовать, например, как такси... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T05:34

2024-01-31T05:34

2024-01-31T11:13

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

технологии

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские инженеры разработали модель одноместного летательного аппарата "Пчелка" с низким расходом топлива, его можно будет использовать, например, как такси или каршеринг, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе (НТИ). "Российские инженеры разработали одноместный летательный аппарат вертикального взлета и посадки для городской аэромобильности "Пчелка", который представляет собой гибрид автожира (винтокрылого летательного аппарата, похожего на вертолет, который поднимается за счет свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта - ред.) и бикоптера", - рассказали в НТИ. Благодаря вертикальному взлету и посадке, а также способности безопасно приземлиться при отказе двигателей, аппарат сможет использоваться в городе, а наличие автопилота освободит от необходимости прав на его управление, рассказали разработчики. "Использовать такие аппараты смогут граждане для индивидуального перемещения, как такси или как каршеринг. В режиме беспилотного такси - пассажир садится в аппарат, на дисплее выбирает точку пункта назначения, и аппарат доставляет его до места. Также им можно будет управлять в ручном режиме, но это потребует от пассажира получения удостоверения пилота на управление воздушным средством", - рассказал РИА Новости лидер проекта Александр Осинин. Преимуществами аппарата, по словам разработчиков, является низкий расход топлива и высокий уровень безопасности полета по сравнению с мультикоптерами и вертолетами. Проект будет представлен в треке "Технологическое развитие" на форуме "Сильные идеи для нового времени", который в феврале проведут Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс". По словам Осинина, аппарат имеет две силовые установки и два воздушных винта, которые обеспечивают вертикальный взлет и посадку и тягу в горизонтальном полете. В случае выхода из строя одного двигателя оба воздушных винта продолжают работать, чего достаточно для безопасного горизонтального и вертикального полета и посадки. Также в случае отказа обоих двигателей аппарат, благодаря несущему ротору, произведет безаварийную посадку на авторотации. Максимальная скорость полета "Пчелки" - 200 километров в час, максимальная дальность полета с электродвигателями - 180 километров, а максимальное время полета - 1 час 10 минут. По словам разработчиков, с силовыми установками двигателя внутреннего сгорания максимальная дальность полета может достигать 600 километров, а максимальное время полета - 4 часа. Осинин отметил, что стоянка или хранение аппарата не требует большого парковочного места, так как верхний несущий ротор устанавливается вдоль корпуса аппарата и концы ротора складываются. Изобретение запатентовано.

https://ria.ru/20231215/nauka-1915864815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, национальная технологическая инициатива (нти), технологии