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Россияне подали 465 тысяч заявлений для участия в ДЭГ, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:34 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/pamfilova-1924528664.html
Россияне подали 465 тысяч заявлений для участия в ДЭГ, заявила Памфилова
Россияне подали 465 тысяч заявлений для участия в ДЭГ, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.01.2024
Россияне подали 465 тысяч заявлений для участия в ДЭГ, заявила Памфилова
Более 545 тысяч заявлений поступило в ЦИК, из них 465 тысяч на дистанционное электронное голосование и более 80 тысяч для голосования по месту нахождения через... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:34
2024-01-31T11:34
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 545 тысяч заявлений поступило в ЦИК, из них 465 тысяч на дистанционное электронное голосование и более 80 тысяч для голосования по месту нахождения через механизм "Мобильный избиратель", сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "По состоянию на сегодняшнее утро уже подано более 545 тысяч заявлений: 465 тысяч на дистанционное на электронное голосование в 28 регионах, где оно проводится, и более 80 тысяч на голосование по месту нахождения", - сообщил Прием заявлений, как отметила Пафмилова, продолжится до 11 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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элла памфилова, политика, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Политика, Совет Федерации РФ
Россияне подали 465 тысяч заявлений для участия в ДЭГ, заявила Памфилова

Памфилова: на ДЭГ подали 465 тысяч заявлений в 28 регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 545 тысяч заявлений поступило в ЦИК, из них 465 тысяч на дистанционное электронное голосование и более 80 тысяч для голосования по месту нахождения через механизм "Мобильный избиратель", сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"По состоянию на сегодняшнее утро уже подано более 545 тысяч заявлений: 465 тысяч на дистанционное на электронное голосование в 28 регионах, где оно проводится, и более 80 тысяч на голосование по месту нахождения", - сообщил
Прием заявлений, как отметила Пафмилова, продолжится до 11 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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