https://ria.ru/20240131/pamfilova-1924528664.html

Россияне подали 465 тысяч заявлений для участия в ДЭГ, заявила Памфилова

Россияне подали 465 тысяч заявлений для участия в ДЭГ, заявила Памфилова - РИА Новости, 31.01.2024

Россияне подали 465 тысяч заявлений для участия в ДЭГ, заявила Памфилова

Более 545 тысяч заявлений поступило в ЦИК, из них 465 тысяч на дистанционное электронное голосование и более 80 тысяч для голосования по месту нахождения через... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:34

2024-01-31T11:34

2024-01-31T11:34

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

политика

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924151452_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6008aa093a3988e6cd336f0a057dacc7.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 545 тысяч заявлений поступило в ЦИК, из них 465 тысяч на дистанционное электронное голосование и более 80 тысяч для голосования по месту нахождения через механизм "Мобильный избиратель", сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "По состоянию на сегодняшнее утро уже подано более 545 тысяч заявлений: 465 тысяч на дистанционное на электронное голосование в 28 регионах, где оно проводится, и более 80 тысяч на голосование по месту нахождения", - сообщил Прием заявлений, как отметила Пафмилова, продолжится до 11 марта. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240130/shtab-1924345839.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

элла памфилова, политика, совет федерации рф